Pět set kanadských bodů, to je úžasný milník. Docením to ale až později, ví snajpr Růžička

Těch 501 bodů, to už je pořádná porce. Co říkáte?

Momentálně na statistiky nekoukám, neboť máme před play-off. Přijeli jsme sem urvat nějaké body, a že se podařily hned tři, je super. V šatně mi to ale samozřejmě řekli. Je to úžasný milník. Moc si toho vážím. Docením to ale asi až zpětně. Teď na to nemyslím.

Takže žádná oslava nebude?

Vůbec! Musím se připravit na neděli, kdy hrajeme další zápas doma s Pardubicemi. Možná po sezóně si dám trochu vínečka.

Jak složité bylo dostat se v Olomouci k těm třem bodům?

Strašně moc. Tady se nahraje zrovna jednoduše. Pro nás to však byla ideální příprava na vyřazovací boje. Domácí hráli výborně, nedali nám nic zadarmo. Úspěch jsme si museli zasloužit. Byli jsme kompaktní, podporovali se a za tři body jsme moc rádi.

V první třetině Kohouti vyrovnali, gól však po trenérské výzvě Václava Varadi neplatil. Viděl jste, co se před vaší bránou událo?

Abych řekl pravdu, tak jen zběžně. O přestávce jsme se ale v kabině bavili a kluci říkali, že ještě před tím gólem tam byl krosček na našeho gólmana Kubu Štěpánka. Kvůli nedovelenému bránění proto správně neplatil.

V závěrečné třetině domácí snížili na 2:1 a vy jste pak byli pod velkým tlakem. Jak složité tomu bylo čelit?

Hodně, protože všechno házeli na bránu a tam se to může jakkoliv odrazit, od brusle, nohy, zadku. S vypětím všech sil jsme to však ubránili.

Poskočili jste na druhou příčku. Je tato pro vás nyní dílčím cílem?

Úplně na to nehledíme. Rádi bychom ale čtvrtfinále play-off začínali doma. Čekají nás však ještě tři zápasy a v nich těžší soupeři.

Pořád se řeší, zda Milan Gulaš z Plzně překoná váš rekord v produktivitě po základní části ze sezóny 2012/2013, kdy jste nasbíral 83 bodů za 40 branek a 43 asistencí. On jich nyní má na svém kontě 74 a dnes vyšel bodově naprázdno. Co vy na to?

Nevím. Milan si vede skvěle. Neřeším to však, jen se občas podívám, jak na tom je. Uvidíme.