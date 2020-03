Zlínský obránce prodloužil s Berany o dva roky

Hokejový obránce Jakub Ferenc prodloužil o dva roky smlouvu s extraligovým Zlínem do 30. dubna 2022. Třicetiletý odchovanec Přerova působí v týmu Beranů od března 2017, kdy debutoval v nejvyšší soutěži.

"Kuba udělal v této sezoně velký výkonnostní krok dopředu ve všech činnostech. Je velmi dobrý extraligový obránce, neústupný v osobních soubojích," uvedl na klubovém webu hlavní trenér a sportovní manažer Zlína Robert Svoboda.

"Hodně na sobě pracuje, co se týče bruslení a střelby. Třicet let je ideální hokejový věk a pořád má v sobě potenciál, aby se zlepšoval a patřil ke stěžejním hráčům a oporám zadních řad," doplnil Svoboda.

Ferenc si v této sezoně připsal ve 49 zápasech 15 bodů za sedm branek a osm asistencí. Celkem má dvoumetrový zadák na kontě 147 utkání v extralize a 31 bodů za 12 gólů a 19 přihrávek.

"Z osobního hlediska jsem tady spokojen. Hraji ve Zlíně už třetí kompletní sezonu a mám se pořád co učit. Jsem rád, že zlínský klub o mě projevil zájem a chci důvěru splatit dobrými výkony na ledě. Bojujeme o jistotu předkola play off a chceme se dostat co nejdále," řekl Ferenc.

Rodák ze slovenské Levoče v roce 2015 získal titul v polské lize s GKS Tychy. O sezonu dříve působil ve druhé finské lize v JYP-Akatemia.