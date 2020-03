Pardubicím stačí tři body. Když zvládneme Spartu, bude vymalované, pousmál se Tybor

„V úterý máme doma Spartu, kterou když zvládneme, tak bude vymalované," usmíval se autor druhého gólu do sítě Třince, slovenský útočník Pardubic Radoslav Tybor. „Důležité bylo, že jsme přežili tu první třetinu, kde nás Třinec trošku přehrával. Zvládli jsme i oslabení a sami dali z brejků dva góly. To byl klíč. Kdyby to bylo naopak a my museli dotahovat, bylo by to pro nás hodně složité. Zlaté body pro nás," popisoval Tybor.

„Pardubice vytěžily z minima úplně maximum. V celém zápase měly tři šance a daly tři góly," zhodnotil zápas třinecký asistent Marek Zadina. „Byli jsme trpěliví, i když jsme tam měli i pasivnější pasáže. Ale víceméně jsme hráli, co jsme chtěli," namítl Michal Vondrka, který se trefil ve třetím utkání v řadě.

Zleva Johan Harju z Pardubic a Michal Kovařčík z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Třinec dvakrát snížil na rozdíl jedné branky. Jednou z pomocí videa. Na gól Vondrky už ale odpověď nenašel. Nejblíž srovnání byl půlminutu před koncem obránce Roth, který trefil horní tyčku. „Jsou to těžké momenty, ale my už jsme tak nějak zvyklí. Ty zápasy jsou na krev, pokaždé o všechno. Samozřejmě je pro tým dobrý, když se vede o dva góly, ale řekli jsme si, že je to pořád o jeden a nic neměnili. Hráli jsme pořád naši hru. A výborně zachytal Kantor," pochválil gólmana, jenž má doma medaili pro mistra ligy z minulé sezony právě v dresu Třince. „Drží nás od chvíle, kdy přišel do brány, ne jenom v dnešním zápase. Chytá výborně a můžeme se na něj spolehnout," přidal se Tybor.

Pardubice navlékly na záchranářské lano šestou výhru na ledě soupeře v řadě. „Bojujeme, snažíme se hrát co umíme a potřebujeme i štěstí. Velký dík patří fanouškům. Ať přijedeme, kam přijedeme, je jich plný stadion. Na Kladně neuvěřitelné, teď zas. Je to neskutečné," děkoval zhruba dvěma stovkám příznivců Vondrka.