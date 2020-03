Jágr má love! křičeli naštvaní fanoušci Komety. Slavná 68 mlčela

Majitel středočeského klubu Jaromír Jágr se sice po skončení utkání při odchodu z ledu do kabiny ochotně fotil se svými obdivovateli, avšak poté vzkázal, že dodrží avizovaného bobříka mlčení, a mezi novináře nepřišel. Sdílnější byl autor rozdílové trefy Kladna Ladislav Zikmund, jemuž právě Jágr puk postrčil.

„Jarda je skvělý. Strašně nám pomáhá nejen herně, ale i mentálně. Já jsem jednu tutovku před druhou pauzou neproměnil, a tak jsem hrozně rád, že jsem chybu napravil. Moc bych si vyčítal, kdyby nás stála extraligu," líčí.

Zleva David Stach, Brady Austin z Kladna a brankář Kladna Adam Brízgala a Peter Mueller z Brna

Luboš Pavlíček, ČTK

Uvědomoval si, že ani po triumfech nad Spartou a v Brně nemá jeho tým záchranu ve svých rukách. „Nebudeme se koukat napravo ani nalevo. Musíme prostě porazit Boleslav i Litvínov a uvidíme, zda to bude stačit," přemítá Zikmund.

K výhře Rytířů výrazně přispěl výborným výkonem brankář Adam Brízgala, který na poslední chvíli nahradil obvyklou jedničku Denise Godlu, jenž si při rozbruslení obnovil staré zranění. Zlikvidoval 27 z 28 brněnských střel.

„Byl jsem sice na takovou situaci připravený, ale přesto jsem byl v první třetině trochu nervózní. Rychlý vedoucí gól Komety jsem se snažil hodit za hlavu. Kluci pak naštěstí výsledek otočili a nám teď určitě naroste sebevědomí. Ještě nic nevzdáváme," dušuje se Brízgala, jenž chytal v nejvyšší soutěži poprvé od loňského září.

Brankář Kladna Denis Godla oznamuje trenérovi Davidu Čermákovi, že nenastoupí do zápasu.

Trenér Kladna David Čermák považuje situaci svého celku nadále za kritickou. „Tím, že vyhrály také Pardubice a Litvínov, nám bohužel nemusí stačit k udržení ani šest bodů. Budeme bojovat, ale nezáleží už jen na nás," stýská si.

Hokejisty Komety vyprovodil do kabiny pískot a skandování „Jarda má love!", čímž její příznivci naznačili, co si o průběhu důležitého střetnutí myslí. Brňané mají už ale navzdory porážce jistou elitní šestku.

„Diváci mají na projevy nespokojenosti právo. My si musíme rozebrat, proč proti papírově silným soupeřům předvádíme vynikající hokej, a s posledním prohrajeme," plánuje útočník Tomáš Plekanec, který loni pomohl Rytířům do extraligy. „Během utkání jsem na to vůbec nemyslel, ale jejich sestup by mě mrzel," přiznal.