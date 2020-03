Pro mě to nemohlo dobře dopadnout, ví Patera. V Kladně jásají, že mají vše ve svých rukou

„Přitom už se s námi nepočítalo," usmál se po triumfu 3:2 nad Bruslařským klubem kladenský trenér David Čermák.

Ještě ve druhé třetině to ale na kladenskou trachtaci nevypadalo. Hosté otočili skóre, vedli 2:1 a na ledě dominovali. Jenže pak si vzal slovo nejužitečnější hráč Rytířů v sezoně. Kanadský obránce Brady Austin nejprve v 35. minutě srovnal, aby pak v 51. minutě dalším gólem rozhodl.

Brady Austin z Kladna se raduje z gólu na 2:2.

Michal Kamaryt, ČTK

„Brady nás drží celou sezonu, je to náš nejproduktivnější hráč. Jsme rádi, že ho máme," cení si Čermák Austina, jenž v sezoně skóroval už sedmnáctkrát, čímž vyrovnal extraligový rekord beků, který vytvořil v sezoně 2006/07 tehdy kladenský Martin Ševc. Ten Martin Ševc, jenž v úterý přijel do Kladna jako soupeř.

Jestliže poslední kola museli Rytíři zapisovat výhry a zároveň spoléhat na klopýtnutí konkurentů v boji o záchranu, v pátek v Litvínově už se můžou soustředit výhradně na sebe. Jakákoliv výhra znamená uchování extraligové příslušnosti i pro další sezonu.

„Sice jedeme do Litvínova, se kterým jsme v sezoně třikrát prohráli, ale po tom, v jaké situaci jsme ještě nedávno byli, jsme rádi, že v pátek vůbec máme o co hrát. Navíc to máme ve svých rukou. To ale nic nemění na tom, že pořád zůstáváme velmi opatrní," ujišťuje Čermák, že úkol ještě zdaleka není splněn.

Jaromír Jágr z Kladna během utkání 51. kola Tipsport extraligy proti Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Vedle Čermáka stojící asistent trenéra Mladé Boleslavi Pavel Patera se pak musel usmát, když z pléna novinářů přišel dotaz, jestli nemá smíšené pocity kvůli faktu, že Bruslařský klub kvůli prohře není tím týmem, který by k sestupu odkázal Paterovo rodné Kladno.

„Tuhle otázku jsem přesně čekal. Věděl jsem, že pro mě to nemůže dobře dopadnout - nakonec jsme prohráli, kdybychom ale zvítězili my, byl by to konec Kladna," ví Patera, který v Boleslavi působí druhou sezonou jako asistent Radima Rulíka.

Fanoušci Kladna.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem z Kladna, odehrál jsem z něj skoro celou kariéru. Teď samozřejmě přeju Kladnu záchranu. Když se to povede, budeme tady určitě všichni spokojení. Teď ale musím koukat na nás (Mladou Boleslav), v posledním zápase základní části se potřebujeme dobře připravit na play off," uzavřel Patera, jenž jako asistent trenéra působil i v tehdy prvoligovém Kladně mezi lety 2016 až 2018.