Jsme zachráněni. To jediné nás zajímá, zdůraznil vítkovický kapitán Výtisk

„Výsledek je jednoznačný, nicméně v úvodu na nás byla patrná nervozita. To nejpodstatnější v tuto chvíli ale je, že Ostrava má extraligu i pro příští sezonu," uvedl trenér Vítkovic Mojmír Trličík. „Spadl nám ze srdce kámen neskutečných rozměrů, že jsme tu tříměsíční misi zvládli. Po Litvínovu jsme toho moc nenaspali. Teď už se snad vyspíme," pokračoval Trličík.

„Karlovarská juniorka" odolávala tři minuty. Pak inkasoval při své extraligové premiéře brankář Patrik Hamrla poprvé a do konce třetiny ještě dvakrát. V polovině utkání vedly Vítkovice 5:0 a do branky šel zkušenější 17letý Jan Bednář. A dostal další tři góly.

Zleva Ondřej Šafář z Karlových Varů, brankář Patrik Hamrla a Alexandre Mallet z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

„K sestavě soupeře nemám co říct. Dozvěděli jsme se ji až nám ji trenéři vyvěsili v kabině. Připravovali jsme se na soupeře v jakékoliv sestavě. Máme tři body, jsme zachráněni. To jediné nás zajímá," zdůraznil kapitán Vítkovic Jan Výtisk.

Zleva Peter Trška z Vítkovic, Petr Rozhon z Karlových Varů a brankář Miroslav Svoboda.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Ony ty zápasy, kdy soupeř přijede s juniorama, když to tak řeknu, jsou vždycky nebezpečné. Když nebojujete od začátku, může se to zvrtnout. Naštěstí jsme k tomu přistoupili dobře a zvládli to," upozornil Výtisk.

Hostující trenér Martin Pešout rázně odmítl jakékoliv spekulace. „Už před zápasem jsem zveřejnil, s jakým týmem a proč tak do Vítkovic jedeme. Nejdůležitějším důvodem bylo, že jsme po postupu do předkola hráli na dvě a půl tři lajny. Potřebovali jsme nechat hráče odpočinout. Táhnout je takovou dálku pět šest dní před play off mi nepřišlo dobré," zdůvodňoval Pešout.

„Navíc se zranil Václav Skuhravý, proto jsem chtěl dát šanci hráčům ze čtvrté lajny. Bohužel byli horší než naši junioři. V pátek v generálce nastoupíme v nejsilnější sestavě," slíbil.

Nejstarším mazákem sestavy Energie byl 29letý útočník Tomáš Vondráček. „Kluci byli odhodlaní. Řekli jsme si, že chceme vyhrát, což se nám sice nepovedlo, ale jinak jsme to odehráli s úctou. Snažili jsme se, dali jsme i dva góly," říkal Vondráček.

Zleva Roberts Bukarts, Alexandre Mallet a Dominik Lakatoš z Vítkovic se radují z gólu.

Jaroslav OĹľana, ČTK

Premiérovou extraligovou branku v prvním extraligovém zápase vstřelil za rozhodnutého stavu junior David Tureček. „My jsme si to hlavně užili. Alespoň jsme si zkusili, jaké to je hrát seniorský hokej a co nám chybí k tomu, abychom ho mohli hrát i dál. Chtěli jsme se ukázat, vzdorovat co nejdéle, co nejvíc. Hrát třeba i vyrovnaný zápas a kdyby se dařilo, tak třeba udělat nějaký bod nebo vyhrát. Ale obraz hry byl myslím jasný," svěřoval se 18letý obránce.

Jeho gól domácí fanoušci oslavili potleskem a ocenili snahu mladého týmu. „To jsem zaznamenal. Divákům děkuju. Asi se mi už nikdy nestane, aby mi tleskal soupeř. Ale gól v extralize snad ještě dám," usmíval se Tureček.