Tygři brali Prezidentský pohár po nejhorším výkonu. Euforická radost tam není, přiznal Lenc

„Je to stejné jako loňský rok. Euforická radost tam není. Dnešní výkon byl mizerný," přiznal útočník Bílých Tygrů Radan Lenc.

Nutno však jeden rozdíl zmínit. Zatímco před rokem rozhodlo až poslední 52. kolo, v této sezoně si Severočeši prvenství v základní části pojistili s přehledem již minulé úterý, tedy luxusní čtyři utkání před závěrečnou rundou. Jenže od té doby třikrát padli. Nejprve v Brně. Pak v Plzni. A nakonec doma s Oceláři.

Hráči Liberce pózují s Prezidentským pohárem, který po zápase převzali za vítězství v základní části extraligy.

Vít Černý, ČTK

„Zápas se nám nepovedl. Asi není moc co hodnotit. Určité měřítko možná snese jen třetí třetina, jinak se nám to hrubě nepovedlo. Nevím, zda jsme nebyli hlavami v zápase, jednoduché to nebylo. Soupeř hrál velice dobře, ale i tak se vším respektem k němu si myslím, že letos to byl náš nejhorší výkon," zhodnotil vysokou porážku liberecký kouč Patrik Augusta.

Vlevo Martin Růžička z Třince a vpravo Lukáš Krenželok z Liberce.

Vít Černý, ČTK

Na tento duel budou chtít pod Ještědem po jinak povedené základní části zkrátka co nejrychleji zapomenout. „Věřím, že se výborně (zdůrazní) připravíme na play off a půjdeme do něho s čistou hlavou a budou to úplně jiné zápasy než těch posledních pár," poznamenal Lenc.

Jak těžké pro něj bylo koncentrovat se na zápas s jistotou prvního místa v kapse? „Těžké to nebylo. Do žádného zápasu se nemusíme přemlouvat. Dnes nám nevyšlo vůbec nic, na co jsme sáhli... Naopak Třinec hrál velmi dobře. Jak jsem říkal, určitě jsme se chtěli připravit co nejlíp, abychom pohár přebírali s klidným srdcem a euforickou radostí, což se nepovedlo. Musíme to hodit za hlavu, poučit se z toho a jít dál," pověděl Lenc, když s parťáky za asistence prezidenta klubu Petra Syrovátka a sportovního ředitele Filipa Pešána převzal od ředitele soutěže Josefa Řezníčka trofej spolu s šekem na milion korun pro mládežnický hokej.

Brankář Liberce Dominik Hrachovina a Patrik Hrehorčák z Třince.

Vít Černý, ČTK

A stejně jako v minulých sezonách (Liberec vyhrál základní část počtvrté za posledních pět let) bílé šelmy nedbaly na pověrčivost a na pohár si sáhly. „Ani jsme se na toto téma nebavili. Myslím, že je to v Liberci už nějakým způsobem zaběhnuté. Jsem za to rád a jsme rád, že si teď můžeme momentálně užít první pohár a určitě se pokusit vyhrát i druhý," uzavřel Radan Lenc.