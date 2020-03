Boj o záchranu přehledně: Bitvu Litvínova s Kladnem můžou přežít oba. Co pošle dolů Pardubice?

Mnozí to považují za nejspravedlivější a zároveň nejvíc napínavé rozřešení tajenky o sestupujícím z hokejové extraligy. Vždyť co víc si přát, než že si to v pátek v závěrečném 52. kole základní části mezi sebou na férovku rozdají Litvínov s Kladnem, které mají shodný počet 60 bodů. Ale pozor! Zahučet o patro níž nemusí ani jeden z nich. Stále totiž existuje varianta, že Černý Petr nakonec zůstane Pardubicím.

Po úterním předposledním kole se okruh adeptů na sestup zúžil o Vítkovice. Ty doma deklasovaly karlovarský tým složený převážně z juniorů 8:2 a můžou tak být v klidu.

Rozhodne se tak mezi Litvínovem, Kladnem a Pardubicemi. Co každému z ohrožených klubů stačí k záchraně?

Litvínov

Chemikům v domácím souboji s Kladnem postačí jakákoliv výhra, klidně i za dva body. Pokud by s Rytíři prohráli po prodloužení nebo po samostatných nájezdech, musejí doufat v prohru Pardubic v základní hrací době na ledě Komety.

Zklamaní hráči Litvínova po prohře s Olomoucí, vpravo Michal Trávníček.

Luděk Peřina, ČTK

„Zápas s Kladnem je o bytí a nebytí a musíme k tomu tak přistoupit," uvědomuje si asistent litvínovského trenéra Jindřich Kotrla.

Kladno

Pakliže Rytíři vyválčí v Litvínově jakékoliv vítězství, jsou zachráněni. Jakákoliv prohra naopak znamená návrat po roce do první ligy.

„Bude to super zápas. Jeden, v kterém se to bude lámat. Proto trénujeme, a proto ten sport hrajeme. Není nic lepšího než hrát o všechno," těší se na pátek kapitán Rytířů Jakub Strnad.

Pardubice

Kdyby v úterý proti Spartě získaly dodatečný bod oni, byly by Pardubice nyní zachráněné. Takhle se musejí klepat strachy.

Fanoušci Pardubic vyzývali svůj tým k udržení extraligové příslušnosti.

Josef Vostárek, ČTK

Pokud v Brně dokáže Dynamo vydolovat alespoň bod, je zachráněno. Když ale prohraje po šedesáti minutách, musí doufat, že Kladno nevyhraje po prodloužení či po nájezdech v Litvínově. Kdyby k tomu došlo, Pardubice i Verva by měly shodný počet bodů, v neprospěch Východočechů by ale hovořila bilance ze vzájemných zápasů, což by znamenalo pád do Chance ligy.

„Bohužel musíme bojovat až do posledního zápasu," posteskl si po úterní prohře se Spartou gólman Dynama Pavel Kantor.