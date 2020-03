Austin vyrovnal rekord a Jágrovo Kladno čeká boj o všechno. Super zápas, těší se kapitán

Jsme na vítězné vlně. Do posledního zápasu s Litvínovem dáme všechno, slibují hokejisté Kladna

„Museli jsme vyhrát. Šli jsme do toho buď, anebo. Radost máme, ale musíme být pořád při zemi, ještě není nic hotový," brzdil euforii po triumfu 3:2 kapitán Rytířů Jakub Strnad. „Teď je každý z nás šťastný, pořád žijeme, v pátek nás čeká rozhodující zápas," zářil obránce Brady Austin, jenž se stal ústřední postavou duelu. Nejprve šestnáctou trefou v sezoně srovnal skóre a v závěrečné části sedmnáctým gólem dopomohl ranou od modré k obratu na 3:2, čímž mezi zadáky vyrovnal extraligový střelecký rekord Martina Ševce z ročníku 2006/2007.

Však také fanoušci po utkání vyvolávali jeho jméno. „Je to neuvěřitelné. Ze Severní Ameriky nejsem na tak bouřlivé publikum zvyklý. Přesně tohle vás nabíjí," tvrdil kanadský bek.

I díky němu se Rytíři chystají na dramatickou zápletku. Aktuálně předposlední Litvínov totiž neuhrál na Hané ani bod, a právě na jeho ledě se pozítří uskuteční bitva o všechno. Karty v ní budou rozdané jasně, vítěz se udrží mezi elitou. „Máme to ve svých rukách, nemusíme sledovat jiné výsledky. Jsme na stejné čáře, budou rozhodovat maličkosti a kdo do toho dá víc," hlásí Strnad.

Rytíři se nacházeli v prekérní situaci, přesto před utkáním nepanovala v jejich táboře žádná křečovitá nálada. Majitel klubu Jaromír Jágr si více než hodinu před úvodním buly zakroužil s kulichem na hlavě u vlastní střídačky s trojitou vrstvou černé gumy na holi a před několika přihlížejícími spoluhráči sršel úsměvy. S parťáky se pak na ledě mocně snažil udržet tonoucí kladenskou loď na hladině.

Redlich brzkým zásahem rozjásal zaplněné ochozy, pak se ale dvakrát trefil Kašpar a s domácími to vypadalo bledě. Zásluhou Austina však přece jen překlopili výsledek na svoji stranu a závěr si pohlídali. „Třetím gólem se to otočilo. Dostali jsme se do vedení, vytvořili jsme tím na soupeře tlak," liboval si Austin.

„Osobně jsem ostatní výsledky nesledoval. Ani jsem nekoukal, s jakým kádrem jely Vary do Vítkovic. Museli jsme prostě vyhrát a doufat, že někdo ztratí," říká Strnad. Parta trenéra Čermáka nabírá formu v pravý čas. Po jedenácti prohrách si připsala už třetí výhru v řadě. „Byli jsme frustrovaní, šňůra byla dlouhá. Chytili jsme se ale na Spartě a od té doby se to zlomilo. Teď nás čeká super zápas," dodal.

Po něm mohou teoreticky slavit obě mužstva. Pokud totiž Kladno zvítězí v Litvínově v prodloužení nebo samostatných nájezdech a Pardubice na ledě brněnské Komety prohrají v základní hrací době, spadnou do první ligy právě hokejisté Dynama.