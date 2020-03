Řezníček uvítal rozhodnutí bezpečnostní rady neomezovat diváky

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček uvítal dnešní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu neomezovat návštěvnost hromadných akcí kvůli hrozbě nakažení koronavirem. Bez diváckého omezení se tak může uskutečnit i páteční závěrečné 52. kolo základní části i play off, které odstartuje předkolem v pondělí.

"Jestli mi rozhodnutí Bezpečnostní rady státu udělalo radost? Určitě. Jednoznačně je to ve prospěch sportu," řekl Řezníček ČTK. "Nevím, jestli se z mé strany dá mluvit o nervozitě, především by to byla nervozita klubů a některé, které měly prodané lístky na pátek, tak nervozitu pociťovaly," doplnil.

Vedení extraligy podle jeho slov žádné krizové scénáře dopředu nepřipravovalo. Dnes se totiž koná valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, kde Řezníček plánoval případně se zástupci jednotlivých týmů o situaci jednat. "Věděli jsme, že dnes padne rozhodnutí. V hlavě jsme měli nějaké varianty, ale nic jsme dále nekomunikovali. Čekali jsme," uvedl Řezníček.

Oficiálně Český svaz ledního hokeje, který extraligu řídí, varianty nepřipravoval i proto, že stát mohl přistoupit k různým formám omezení návštěvnosti.

"Je pravda, že proměnných bylo hodně. Slyšeli jsme něco o pěti tisících diváků, což by bylo limitující jen pro některé kluby. Například zejména pro Spartu s její kapacitou. Ostatní by se s tím nějak popasovaly. Mohlo ale dojít k rozhodnutí (hrát utkání) bez diváků, jako mají ve Švýcarsku a těm pak nezbylo nic jiného než zápasy odložit," uvedl Řezníček.

Odkládání utkání play off, které začne v pondělí, podle něj bylo nereálné. "Jsme limitovaní tím, že musíme někdy skončit a je potřeba zápasy odehrát. Bylo těžké se na to připravit, proměnných je řada," řekl šéf extraligy.

Zleva autor gólu Vladimír Svačina z Pardubic, Jeremie Blain ze Sparty a brankář Matěj Machovský.

Josef Vostárek, ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes ohlásil, že organizátoři akcí s návštěvou nad 5000 lidí se budou muset hlásit krajským hygienickým stanicím, aby posoudily riziko. Menší kapacitu haly má v soutěži pouze Mladá Boleslav. "Myslím si, že jednotlivé kluby budou kontaktovat a informovat místně příslušné úřady, které budou mít pokyny," dodal Řezníček.