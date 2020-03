Kladno? Divné a nenormální, podivuje se Antoš. Koho tipují experti na sestup?

Sport.cz požádal o názor na rozluštění zapeklité tajenky pět osobností.

Bývalého reprezentačního trenéra Vladimíra Vůjtka staršího, někdejšího vynikajícího gólmana Jiří Holečka, bývalého útočníka a dnes televizního spolukomentátora Milana Antoše, trojnásobného mistra světa a legendu Pardubic Vladimíra Martince a obránce Marka Černoška, jenž během své kariéry oblékal dres Kladna i Litvínova. Tedy týmů, které spolu s Pardubicemi usilují o záchranu v tuzemské nevyšší soutěži.

Vladimír Vůjtek

Vladimír Vůjtek starší.

Vlastimil Vacek, Právo

Aby spadly Pardubice, to už jsou podle mě moc velké počty. Rozhodne se mezi Litvínovem a Kladnem. Kdybych si měl vsadit, věřil bych Litvínovu. Doma hraje dobře a má zkušené hráče.

Marek Černošek

Marek Černošek.

Vlastimil Vacek, Právo

Kvůli herní výkonnosti z posledních zápasů nejvíc věřím Pardubicím. O to víc mě zajímá, jak nakonec dopadne přímý duel Litvínova s Kladnem. Spousta lidí Rytíře odepisuje, ale já to vidím padesát na padesát. Nerad tipuju, ale když musím, tak si dovolím říct, že spadne Litvínov.

Milan Antoš

Rozdají si to mezi sebou napřímo Litvínov s Kladnem. Oba budou chtít vyhrát a zachránit se. Neodvážím se ale tipovat, jak to skončí. Domácí prostředí v tuhle chvíli absolutně nehraje žádnou roli. Jde o to, jak bude daný tým na zápas připravený, jak do něj vstoupí. Vůbec si nedovedu představit, jak to bude vypadat.

Milan Antoš.

Ronald Hansel, Juniorský hokej

Zdá se mi ale divný, že Kladno jedenáctkrát za sebou prohraje a teď jsou najednou tak dobří, že porážejí ty nejlepší a mají tři výhry v řadě. Nevím... To je nenormální. Pokud teď hrají ve skvělé formě a probrali se, tak klobouk dolů. Proto taky nevím, s jakou formou Kladno do Litvínova přijede - může hrát skvěle, ale taky může podat výkon na úrovni Chance ligy.

Vůbec tím ale netvrdím, že to někdo koupil nebo se domluvil. Jde o to, že týmy ohrožené sestupem si uvědomily, že už není krok zpátky a soustředěnost jejich hráčů je někde úplně jinde než třeba u Liberce, který má jisté první místo po základní části a teď najednou prohrává. Jen říkám, že v případě Kladna je nenormální prohrávat a vyhrávat v takových vlnách. Tím ale neříkám, že je extraliga cinklá. Přisuzuji to faktu, že v boji o záchranu už není kam ustoupit a všichni se snaží udělat něco navíc. Zatímco proti nim stojí soupeř, který už krůček navíc udělat nemusí. Jenže teď ten krůček navíc musí udělat Litvínov i Kladno.

Jasně, ještě můžou spadnout i Pardubice, ale nemyslím si, že se Litvínov s Kladnem domluví, že budou hrát na plichtu a čekat, jak si povedou Pardubice v Brně. Kdyby se Pardubicím v Brně dařilo, tak to by najednou začali hrát v Litvínově obě mužstva naplno? Tomu nevěřím.

Jiří Holeček

Jiří Holeček.

Vlastimil Vacek, Právo

Nejsem vševěd, takže nevím, kdo sestoupí. Pardubice se v poslední době zvedly a nejhorší výchozí pozici má Kladno. Myslím, že Kladno to nezvládne, i když si to nepřeju. Fandím mu kvůli Jágrovi, kterého znám od šesti let, kdy hrál hokej proti mému synovi.

Vladimír Martinec

Vladimír Martinec.

Profimedia.cz

Byl bych rád, kdyby to nebyly Pardubice. Doufám, že to dobře dopadne. Máme to, teda, mají to ve svých rukách, stačí získat jediný bod. I když vím, že hrát na remízu je nesmysl. Jestli Dynamo spadne, tak si za to může samo. Nebudu tipovat, jestli sestoupí Litvínov, nebo Kladno. Jedni i druzí by na mě byli zbytečně naštvaní, a to mi nestojí za to.