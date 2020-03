Jak dopadne bitva Litvínova s Kladnem? Lidé sázejí jako šílení

Před posledním kolem jsou v ohrožení tři týmy - Pardubice, Litvínov a Kladno. V 52. kole přitom spolu hraje Verva s Rytíři, což jen zvyšuje napětí. Kdo tuhle bitvu prohraje a nebude bodovat, v extralize končí. Pokud ale utkání nebude mít po šedesáti minutách vítěze a Jágrův tým získá dodatečný bod a zároveň Kometa vyhraje za tři body nad ohroženými Pardubicemi, bude se o patro níž poroučet Dynamo.

V této souvislosti proto každého praští do očí kurz vypsaný sázkovými kancelářemi na remízu Litvínova s Kladnem. „Kurz klesl z 4,30 na 2,70:1. Důvodem, proč je tak nízko, je to, že lidé sází remízu jako šílení," říká pro Sport.cz Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

V závěrečných kolech extraligy v řadě duelů bodovaly ohrožené týmy a na spodku tabulky tak odstartovaly dostihy o každý získaný bod. Teď už vše směřuje do finiše. Jak tedy vypadá situace před závěrečnými zápasy řečí čísel?

„Většina sázkařů, přesně řečeno u nás je to 57 procent tipuje mezi Litvínovem a Kladnem remízu. Litvínovu věří na výhru jen 23 procent a zbytek Kladnu," prozrazuje Světlíková s tím, že si fanoušci myslí, že zápas nabídne hodně opatrnou partii.

„Sází se na to, že v prvních deseti minutách nepadne jediná branka (kurz 1,85), ovšem hodně sázkařů také tipuje, že postupně se utkání rozjede a nakonec uvidíme 6 nebo víc branek (kurz 2,41)," dodává Světlíková.

Pokud by zmíněný duel skončil remízou, pak by po záchraně toužící Pardubice musely bodovat na ledě Komety Brno. Ta před pár dny přitom padla doma s ohroženým Kladnem. „K záchraně Dynamu stačí bod. Kometa může hrát v klidu, pozici do play off má jistou, bude se chtít vyhnout zranění hráčů, a tak se nebude nikterak drát dopředu," predikuje Světlíková

Kurzy na zápas Litvínov - Kladno Sázková společnost 1 0 2 Tipsport 2,55 2,70 3,10 Chance 2,55 2,70 3,10 Fortuna 2,55 2,85 3,00 Kurzy na zápas Brno - Pardubice Tipsport 2,05 3,90 3.00 Chance 2,05 3,90 3.00 Fortuna 2,05 3,95 2,95

I tak si prý u Chance vsadilo na Kometu sedmdesát procent tipérů. Kurz ovšem vzrostl z 1,88:1 na 2,05. „Remízu, která by Pardubicím stačila, tipuje v kurzu 3,9:1 jen desetina sázkařů a výhře Dynama věří nyní dvacet procent tipérů," dodává Světlíková. Stejné kurzy na zápasy má přitom i společnost Tipsport.

Experti, které oslovil Sport.cz, jasno před posledním kolem nemají a jejich názory na to, kdo dostane padáka, se různí. „Zdá se mi divný, že Kladno jedenáctkrát za sebou prohraje a teď jsou najednou tak dobří, že porážejí ty nejlepší a mají tři výhry v řadě. Nevím... To je nenormální," vyhlásil třeba expert Milan Antoš.

„Vůbec tím ale netvrdím, že to někdo koupil nebo se domluvil. Jde o to, že týmy ohrožené sestupem si uvědomily, že už není krok zpátky a soustředěnost jejich hráčů je někde úplně jinde než třeba u Liberce, který má jisté první místo po základní části a teď najednou prohrává. Jen říkám, že v případě Kladna je nenormální prohrávat a vyhrávat v takových vlnách. Tím ale neříkám, že je extraliga cinklá," dodává.

V klidu a pohodě už mohou poslední rundu sledovat Vítkovice, které zachránila v soutěži úterní výhra nad Karlovými Vary. Ty totiž do vzájemného souboje nasadily většinou mladíky a dostaly nařezáno. Jaké řešení bude mít tajenka posledního kola, bude jasné v pátek večer.