Záchranářská bitva Litvínova s Rytíři poběží naživo i na kladenském zimáku

Všeobecně se mělo za to, že úterní souboj s Mladou Boleslaví, v němž si Rytíři uchovali naději na záchranu v extralize, byl tím posledním v probíhající sezoně, na který mohli fanoušci dorazit na kladenský zimák. Ovšem není to mu tak. Páteční klíčový duel Jágrova týmu s Litvínovem se bude vysílat i na kostce nad ledem na kladenském ČEZ stadionu. Všichni zájemci budou mít vstup zdarma.

„Víme, že je spousta fanoušků, kteří si nestihli koupit lístek na poslední a veledůležitý zápas sezony. Proto jsme celou středu jednali o tom, jestli bychom mohli pustit utkání na kostce na ČEZ stadionu pro veřejnost. Povedlo se to, za což moc děkujeme BPA Sport Marketing, vedení stadionu, a především televizi O2 TV, která utkání živě vysílá," uvedl pro oficiální stránky Rytířů jejich tiskový mluvčí Lukáš Jůdl.

Kladno pro své příznivce nachystalo nejen možnost sledovat dramatické rozuzlení zdarma, k dispozici bude i vydatné pohoštění.

„Prvních sto piv v restauraci Arena na stadionu bude od 17:30 pro ty, kteří dorazí v klubovém oblečení, zdarma. K tomu bude připraveno sto porcí svíčkové a sto porcí guláše také zdarma. Za to patří vedení restaurace velké poděkování. Chceme, aby si všichni konec sezony maximálně užili a alespoň na dálku Rytíře podpořili," doplnil Jůdl.

„Prosíme všechny fanoušky, aby pro vstup na stadion využili vchodů 14 a 15, tedy vchodů podél restaurace. Pro sledování utkání pak bude vyhrazený sektor 2. Pokud se naplní, budou k dispozici i sektory 3 a 1. Jsou to místa za střídačkami. Všichni si to více užijí, než kdyby každý seděl na opačné straně stadionu, a navíc je to blízko do restaurace," dodal kladenský tiskový mluvčí.

Páteční utkání Litvínova s Kladnem začíná, stejně jako zbylých šest zápasů 52. kola, v 18 hodin a přímým přenosem jej vysílá O2 TV Sport. Na Sport.cz můžete duel sledovat v podrobné online reportáži.