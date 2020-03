Nejhorší sezona v kariéře, říká útočník Roman o utrpení Vítkovic

„Ty tři čtyři měsíce ve stresu z toho, co bude, nebyly příjemné a zvlášť pro mě jako Ostraváka to bylo těžké. Proto jsem rád, že jsme to zvládli a v příští sezoně budeme hrát extraligu. Byla by to pro ostravský hokej tragédie, kdybychom spadli," svěřoval se útočník Vítkovic Ondřej Roman.

Definitivní tečku udělají dnes v Hradci Králové. „Čeká nás poslední zápas, půjdeme si ho užít s čistou hlavou. V sezoně jsme s nimi odehráli vyrovnané zápasy, dva jsme vyhráli. Budeme se chtít loučit vítězstvím," řekl Roman a přiznal, že podobnou sezonu ještě nezažil. „Byla asi nejhorší v mé kariéře. Vlastně je to poprvé, kdy nehraju play off. A hned to byl extrém v podobě hrozby přímého sestupu," pokračoval 31rodák z Ostravy.

Zleva Peter Trška z Vítkovic, Petr Rozhon z Karlových Varů a brankář Miroslav Svoboda.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovice přes odchod několika opor odstartovaly sezonu velmi dobře. Po 6. kole jim patřila pátá příčka. „Já byl zraněný, ale kluci hráli na začátku výborně. Pak jsme to ještě tlačili, ale nakonec jsme dojeli na to, že jsme měli opravdu mladý kádr. Zadrhlo se to a nevěděli jsme, jak z toho ven," vykládal Roman.

Výsledkem byly další změny v kádru i odvolání trenérské dvojice Jakub Petr a Pavel Trnka. „Přišel Mojmír Trličík s Láďou Svozilem a vsadili jsme na jednu kartu - na obranu. Nic jsme nevymýšleli, jen jsme urputně bránili. Bylo důležité, že přišli kluci s čistými hlavami a pomohli nám. Nakonec si myslím, že kdyby se ještě pár kol hrálo, tak bychom hráli play off," popisoval Roman.

Zároveň ale přiznal, že situace, kdy se jim přes několik výher v závěru základní části nepodařilo zbavit se záchranářských starostí, byla velmi složitá. „Bylo to až absurdní. Z devíti zápasů jsme měli sedm výher, ale neodskakovali jsme. To bylo nepříjemné. Zvlášť když i Kladno začalo vyhrávat. V určitý moment jsme měli na Kladno náskok devíti bodů a říkali si, že by to mělo být v pohodě. Že nemůžeme všechno prohrát a oni zase vyhrát. Ale pak jsme padli s Mladou Boleslavi a v Litvínově a byli jsme v tom zase," popisoval vítkovický útočník.

Hokejista se zkušenostmi z Kontinentální ligy má ve Vítkovicích platný kontrakt, už před touto sezonou se ale hovořilo o zájmu Třince. „Smlouvu mám, uvidíme. Pokud kádr, který tady nyní je, zůstane, tak se příští sezony nemusíme bát," přemítal Roman.