Po osmnácti letech zase proti Kladnu! Litvínovský srdcař opět vyrazí do bitvy o všechno

Před osmnácti lety jste v posledním kole základní části nastoupil s Litvínovem na kladenském ledě. Porážka by vás poslala do baráže, po výhře 2:1 však do ní nakonec zahučeli Středočeši. Stejný výsledek byste samozřejmě bral i večer.

Ano, určitě, ale průběh utkání bych si přál opačný. Taky to byl tenkrát zápas o všechno. Prohrávali jsme 1:0 a padesát minut nevyjeli ze třetiny. Nakonec jsme to zvládli, ale prošli si hodně těžkými chvílemi.

Patříte mezi litvínovské srdcaře. Pokud byste večerní bitvu nezvládli, co všechno by Litvínov ztratil?

Na to nechci ani pomyslet. Uvědomuju si to a nechce se mi u těchto myšlenek zůstávat. Věřím, že to pro nás dopadne dobře.

Zleva Richard Jarůšek z Litvínova, Samson Mahbod z Litvínova a Edwin Hedberg z Litvínova se radují z gólu proti Vítkovicím.

Ondřej Hájek, ČTK

Když jdete v Litvínově po ulici, cítíte z fanoušků napětí?

Já se tady moc nepochybuju. Sednu do auta a jedu domů do Děčína. Od atmosféry ve městě jsem se snažil držet dál a udělat si kolem sebe bublinu.

Dá se existenční duel vůbec užít?

Bude skvělý! Fanoušci zaplní tribuny do posledního místečka. Dojde nám to až v průběhu zápasu. Atmosféra bude ojedinělá.

Podobná, jakou jste zažili před dvěma lety v baráži s Jihlavou? Otáčeli jste zápas, prohra by vás poslala do první ligy...

Věděli jsme, že když prohrajeme, je konec. Třetí třetina byla neskutečná. Šli jsme do ní s tím, že musíme dát dva góly, což se nám povedlo. Kulisa byla tehdy vynikající.

Brankář Litvínova Jaroslav Janus.

Dalibor Glück, ČTK

Jaký očekáváte průběh pátečního utkání proti Kladnu?

Podle mého názoru to bude opatrnější, ale taky to klidně může být pro někoho 4:0 po první třetině. Těžko říct.

V úterý jste měli záchranu na dosah ruky. Výhra na Hané by vám dala jistotu, jenže v Olomouci jste působili zakřiknutým dojmem a zápas nakonec prohráli...

Nervozita se na nás asi hodně podepsala, i když jsme ještě neměli být z čeho nervózní oproti tomu, co nás čeká dnes. Nastupovali jsme tam s vědomím, že to můžeme ukončit. Jenže jsme se od toho nedokázali oprostit.

Patříte k nejzkušenějším hráčům, chystáte v kabině před utkáním proslov?

Není potřeba to ještě mančaftu speciálně připomínat. Jakmile jsme sedli v Olomouci do autobusu, všichni jsme dobře věděli, o čem ten zápas v pátek bude.

Budete se o přestávkách pídit, jak si vedou Pardubice v Brně?

Z Brna nic sledovat nebudu, hlavou budu jenom v našem zápase. Nic jiného mě nebude zajímat.