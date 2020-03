Skvělý Pospíšil srazil Kladno do kolen. Nepodělali jsme se z toho, oddechl si

„Litvínov byl během celého zápasu lepší. O všem rozhodl gól těsně před koncem druhé třetiny," posteskl si trenér Rytířů David Čermák.

„Věděli jsme, že kdo bude mít nejmíň bodů po 52 kolech, tak půjde dolů. A jsme to bohužel my," přitakal útočník Jaromír Jágr, který obtížně hledal slova. „Nečekal jsem, že ve 48 letech budu hrát zápas o všechno. Je to psychicky daleko náročnější než jakékoliv play off. Přirovnal bych to k bitvě gladiátorů, přičemž jeden musí umřít minimálně na rok. Neprohráli jsme si to ale tímhle zápasem," připomněl legendární křídelník děsivou sérii jedenácti porážek. Jeho tým ji sice zastavil, ale mezi elitou se neudržel.

Kladenské zklamání bylo enormní. Řada hráčů zůstala po utkání sedět na střídačce se sklopenou hlavou. Na severu Čech se přitom od úvodního buly hrál zápas jako řemen a vyprodaným ochozům nabídl takřka vše. Maximální nasazení, emoce, šarvátky, krásné akce a hlavně góly.

Obrovská úleva. Překvapilo mě, že jsem ráno před zápasem vůbec nebyl nervózní, přiznal pětibodový Tomáš Pospíšil

Sport.cz

Litvínov, do jehož sestavy se vrátily opory Moravčík, Baránek a Petružálek, v bouřlivé kulise dvakrát vedl. Hosté ale pokaždé odpověděli. Poprvé dokonce pouhou sekundu před koncem první třetiny, když famózní Austin 18. trefou v sezoně překonal mezi obránci extraligový rekord Martina Ševce.

„Důležité bylo, že jsme se z toho nepodělali. Pořád jsme si opakovali, že musíme hrát pořád stejně," oddechl si útočník Tomáš Pospíšil. Právě on se stal opěvovaným zachráncem, který zařídil pět ze šesti gólů, když dvakrát propálil Brízgalu a navrch třikrát asistoval. Stal se tak katem Rytířů, které poslal o patro níž.

Kladenští fanoušci povzbuzovali Jágra a spol. na dálku

Sport.cz

„Je to fakt strašná úleva. Celý dnešní den nebyl vůbec jednoduchý, ale zvládli jsme to výborně," řekl. Litvínovští sice neprožili sezonu, která by byla na zápis ozdobným písmem do kroniky, přesto na poslední chvíli zaplašili noční můru. Nadále tak platí, že z nejvyšší soutěže nikdy nesestoupili.