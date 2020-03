Gulaš získal podruhé za sebou korunu pro krále střelců extraligy

Plzeňský zástupce vládl kanonýrům popáté za sebou. V sezonách 2015/16 a 2016/17 to byl Dominik Kubalík a v předminulém ročníku Tomáš Mertl. Gulaš si vytvořil nové maximum. Jeho dosavadním rekordem bylo 30 branek z minulého ročníku.

Rekord základní části samostatné české extraligy vytvořil v ročníku 2012/13 s 40 brankami Martin Růžička z Třince. Absolutní maximum mezi střelci drží z ročníku 1976/77 Milan Nový, jenž v dresu Kladna nastřílel 59 gólů.

Milan Gulaš z Plzně.

Radek Petrášek, ČTK

V samostatné české lize se trefil nejčastěji v ročníku Viktor Ujčík, jenž dal 45 gólů v sezoně 1995/96. Tehdy se započítávaly i zápasy play off. V součtu základní části a bojů o titul by tento výkon překonal v ročníku 2006/07 Petr Sýkora, který v dresu Pardubic k 37 brankám z dlouhodobé sezony přidal 12 gólů v play off.

Gulaš se spolu s libereckým útočníkem Michalem Birnerem podělili o pozici nejlepšího nahrávače extraligy se 41 asistencemi. Birner je nasbíral ve 41 duelech a Gulaš sehrál o 11 utkání více. Gulaš, který ovládl i produktivitu a tabulky střelců, měl nejvíce asistencí už i v sezoně 2017/18. Birner triumfoval poprvé.

Absolutní rekord drží s 60 přihrávkami z ročníku 1990/91 Radek Ťoupal, který tohoto výkonu dosáhl v barvách Trenčína. Tehdy se ale započítávaly i zápasy play off.