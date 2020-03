Zklamaný Jágr hledá smysl, jestli ještě s hokejem pokračovat: Nevím, co bude dál...

Kladno se po roce loučí s extraligou. Co se vám teď honí hlavou?

Věděli jsme, že kdo bude mít nejmíň bodů po 52 kolech, tak půjde dolů. A jsme to my. Díky bohu jsme dostali šanci se o to poprat ještě v posledním zápase tady v Litvínově, ale bohužel ji nevyužili. Klukům jsem ale v kabině říkal, že jsem na ně pyšný a hrdý.

Dlouho jste s Litvínovem drželi krok. Zlomil vás třetí gól jen pár vteřin před koncem druhé třetiny?

Udělali jsme chybu v oslabení, kdy jsme se stáhli moc dolů a nechali tam volnýho hráče na volej. Ke vší smůle to bylo ještě čtyři sekundy před koncem, takže si myslím, že nás to trochu položilo. Po čtvrtém gólu jsme pak museli riskovat a jít do útoku.

Týmy namočené v boji o záchranu v závěru přestupního termínu posilovaly. Nelitujete zpětně, že jste neuskutečnili nějaký trejd?

Víte posílit...Nemyslím si, že byli nějací volní hráči. Kdyby došlo k nějakému trejdu, tak všichni žádali dva naše nejlepší hráče, tedy Strnada a Austina, což jsme si nemohli dovolit. A cizinců jsme měli šest, takže jsme ani neměli kam sáhnout. A jestli se něco mohlo udělat líp? Po bitvě je každý generál a já si nemyslím si, že jsme si to prohráli tímhle zápasem. Ale během těch jedenácti zápasů, kdy jsme uhráli jen jeden bod.

Bude vás série jedenácti porážek v řadě, která vás nakonec stála záchranu, hodně dlouho bolet?

Je to ponaučení pro všechny. Kdo dělal sport, moc dobře ví, že když jste na vítězné vlně nebo vlně porážek, je to jako sněhová koule. To se nedá zastavit. Není to prostě jenom lusknout si prstem a říct si, teď začneme makat. Takhle to nefunguje. Já když slyším některé odborníky, že prohráli 11x za sebou, tak nebo jak mohli vyhrát tři za sebou, to je prostě sport. Kdo to nezažil, v životě nic ve sportu nezažil. Je to hodně o sebevědomí. Nedokázali jsme porazit týmy, s nimiž jsme bojovali o udržení.

Jak náročný byl závěr soutěže na psychiku?

Ono hlavně záleží, jakou má člověk zodpovědnost a kolik vám je let. Nečekal jsem, že budu ve 48 letech hrát zápas o všechno. Je to daleko psychicky a fyzicky náročnější než jakýkoliv play off. Přirovnal bych to k bitvě gladiátorů, kdy jeden musí umřít minimálně na jeden rok. Když hrajete play off a prohrajete zápas číslo sedm, tak to mrzí moc, ale příští rok máte další šanci. A právě tady už není.

Zažil jste toho v hokeji strašně moc. Byl tohle pro vás jeden z nejtěžších zápasů v kariéře?

Jak říkám, všechno záleží, jakou máte zodpovědnost a kolik vám je let. Tlak se pak násobí. Moje zodpovědnost vůči klubu, našim fanouškům, sponzorům je obrovská. Na to ještě musím hrát. Není to jednoduchý, ale kdyby bylo, dělal by to každej.

Sledoval jste po očku, jak si vedou Pardubice v Brně?

Abych pravdu řekl, tak já vůbec nevím, jak hrály. Nekoukal jsem na výsledek. Nás to moc nezajímalo, my jsme věděli, že kdo vyhraje, zůstává v extralize. To bylo jediné, co jsme řešili.

Máte už v hlavě, jak zvládnout příští rok první ligu?

Nevím, co bude dál. Musíme si sednout, vymyslet další strategii. Postoupit zezdola je velice těžký a nám to vzalo pět let. Opravdu to není jednoduchý. Musíme se zamyslet, sednout si a jít zpátky do práce.

Uvidí vás fanoušci na ledě i v příští sezoně?

Nemám tušení. Uvidíme. Hokej dál miluju, ale je to rok od roku náročnější. Byl jsem zvyklej hrát v klíčových zápasech líp, než jsem hrál dneska, a pomohl je týmu vyhrát. Chuť do hokeje je menší než před deseti lety, to je samozřejmý. Všechno záleží na tom, jestli najdu smysl dál pokračovat.