Naší hře něco chybí, musíme to najít a v úterý to zkusit jinak, tvrdí zlínský kapitán Žižka

Rozhodl nepodařený úvod, když jste už v 9. minutě prohrávali 2:0?

Myslím, že ne. Jak jsme snížili, ještě jsme si další šance vytvořili, abychom se dostali zpátky. Nebyli jsme o moc horší. Domácí nás ale přehráli jednoduchostí, poctivostí a hlavně, dali góly, zatímco my ne. To nás stálo zápas.

V čem byl největší problém?

Těžko říct. Naší hře prostě něco chybí. Musíme to najít a zítra zkusit vyhrát, ale jiným způsobem, než jsme to zkusili dnes. Ověřili jsme si to, že takto to nepůjde. Snad na led vyjede jiné mužstvo a góly tentokrát vstřelíme.

Klíčové asi budou přesilovky. Nehráli jste je sice špatně, ale neprosadili jste se z nich...

Určitě. Tlak tam byl, střely také, zmáčkli jsme je, zavřeli, jen ty góly chyběly.

Zdravotně jste již v pořádku?

Ano. Dá se říct, že jsem si i odpočinul. Hrát už jsem mohl minulé utkání. S doktorem jsme se ale domluvili, že raději vydržím až do poslední chvíle, abych byl stoprocentní. Na play-off jsem se strašně těšil a věřím, že série je pořád otevřená.

Sami jste říkali, že do play-off nejdete v nejlepší formě...

Je pravda, že nás nezastihlo v optimální dobu. Na druhé straně, je to jiná soutěž a všechno se maže. Začíná se od nuly, a tak je nesmysl přemýšlet o tom, že se nám pár předchozích zápasů moc nepovedlo. Teď jen potřebujeme jen najít střelce, kteří se prosadí.

Zleva Rostislav Olesz z Olomouce a Valentin Claireaux ze Zlína.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Co bude třeba do úterního duelu změnit?

Není co. Známe se dokonale. Budeme si ale muset dát pozor na jejich kontry a minimalizovat chyby ve středním pásmu, aby nám tam neodjížděli.

Je pro vás pozitivní alespoň to, že herně to bylo vyrovnané?

Rozhodně. Kdyby nás mačkali a my si říkali, oni jsou úplně někde jinde, tak to ne. Mají stejný tým jako my. Jenže, jak už jsem říkal, dali nám góly a my jim ne.