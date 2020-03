Mountfield prošel účinnou proměnou, vítězný gól dal hradecký dělník ledu

„Po různých peripetiích sezony, kdy jsem nejprve hrál při nedostatku obránců i na beku, pak mě poslali do Kadaně a potom mě na dlouho přibrzdilo zranění, tak si užívám každou minutu na ledě. Jsem vděčný za místo v sestavě, snažím se pro tým rozkrájet," líčil Pilař.

Hokejová proměna celého Mountfieldu nastala v pravý čas, vždyť ve finiši základní části extraligy vyhrál jen tři z dvanácti utkání a působil dost zvadle. Do play off ale mávnutím kouzelného proutku vyrukoval šik odhodlaných hradeckých bojovníků plných elánu. „Něco jsme si k tomu přístupu řekli a všichni to odmakali pro mužstvo," těšilo Aleše Jergla, jenž byl autorem třetí hradecké branky. „Chtěli jsme do série vstoupit tak, aby jasná výhoda prvního bodu patřila nám," dodával.

Důležitý moment pro vývoj duelu přišel už v 7. minutě, kdy Vary rychle odpověděly na vedení domácích. Hradec ale okamžitě uplatnil trenérskou výzvu a sudí po přezkoumání videa Černochův gól skutečně odvolali. „Nevím, proč to posoudili jako moje nedovolené bránění, trochu nás to sundalo," čertil se clonící Martin Kohout.

Hradec po získání tříbrankovém náskoku už v druhé polovině utkání myslel spíš na obranu. „Bylo super, že jsme skvělým bruslením eliminovali největší zbraň soupeře, dobrý pohyb. V závěru jsme se ale možná zatáhli až moc a Vary dost nebezpečně ožily," připustil Pilař.

Na hře Karlových Varů bylo zpočátku znát, že v play off jsou po devíti letech. „Trochu jsme za to zaplatili daň, dolů nás poslaly laciné chyby. Výkon šel ale postupně nahoru. V jakém tempu jsme končili, tak musíme v úterý začít. Valit to na ně a nedat Hradci ani vydechnout," líčil autor jediné branky hostů Tomáš Rachůnek.