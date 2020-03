Hokej se dnes hrát bude, ale bez diváků! Co ovšem bude dál, se rozhodne ve středu

Úterní extraligová (Olomouc – Zlín, Hradec Králové – Karlovy Vary) i prvoligová utkání předkola hokejového play off (Poruba – Jihlava, Slavia – Třebíč) budou odehrána podle rozpisu. Po dohodě s pořádajícími kluby budou sehrána bez diváků.

Přístup na zimní stadiony budou mít vedle hráčů a realizačních týmů pouze osoby, které jsou nutné k organizaci utkání, televizním přenosům a informování veřejnosti.

Postup pro další utkání předkola, play off a další soutěže bude upřesněn ve středu, po schůzkách extraligových a prvoligových klubů.

„Na středu na 13:00 jsme do sídla hokejového svazu svolali mimořádnou schůzku klubů účastnících se play off extraligy ledního hokeje, a to včetně předkola. Od 15 hodin se sejdeme i se zástupci klubů první ligy, prohlásil v úterý odpoledne prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Ve hře jsou podle něj tři varianty. „Buď se celé play off odehraje bez diváků, což považuju za velmi nešťastné. Druhou variantou je odložit start čtvrtfinále a upravit program, respektive počet zápasů. Třetí variantou je, že už se v této sezoně nebude hrát vůbec. Chceme rozhodnout po dohodě a většinovém názoru klubů," dodal Král.