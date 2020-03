Růžička: Tohle jsem zažil naposledy, když jsem trénoval žáky

"Je to hrozně složité odpovědět, zda takové zápasy hrát, nebo ne. Vezměte si ale, že sezona teď graduje a play off lidi hodně táhne. Zápasy jsou čím dál více vypjaté, asi by se mělo hrát s lidmi. Je to takhle takový divný zápas, alespoň tak to vnímám já," řekl trenér Východočechů Vladimír Růžička, jehož tým prohrál 3:5.

"Něco takového jsem takto zažil poprvé v životě. Podobné to bylo, když jsem trénoval žáky, ale tam byli alespoň rodiče. Je to divné. Je to jiný hokej, úplně jiný zápas. Všechno je slyšet, jak bouchají puky, jak mluví hráči, je to divné...," doplnil Růžička.

Před prázdnými ochozy se hrálo v Hradci Králové.

Karlovarští si vyrovnáním série zajistili, že se u nich budou hrát dva zápasy, pokud se situace nezmění. "Nás mrzí dvojnásob, co se stalo, protože za tohoto stavu by bylo předkolo u nás ve Varech po devíti letech nejspíš dvakrát úplně vyprodané," konstatoval kouč týmu Energie Martin Pešout.

"Zápas bez diváků je divný, ale myslím, že i přesto se hrál výborný hokej. Podle mého je lepší hrát alespoň takhle, než úplně odpískat sezonu, alespoň budou mít televize větší sledovanost. Ale my to v rukách nemáme, to vše rozhodnou majitelé a vedení extraligy. Každopádně hráči chtějí hrát," uvedl Pešout.

"Už jsem v hokeji zažil ledacos, ale je pravda, že tohle ne. Když jste přímo na ledě, tak nevnímáte, že je v hale deset tisíc lidí. Na střídačce už samozřejmě ano. Je to samozřejmě škoda pro všechny, protože vyřazovací boje jsou odměnou za celou sezonu. A člověk by to chtěl zažít s fanouškama. Bohužel je ale situace taková, jaká je. A my se s tím musíme vypořádat," uvedl královéhradecký útočník Petr Koukal.

Zleva brankář Karlových Varů Filip Novotný, Jakub Lev z Hradce Králové a Dávid Gríger.

"Je ale pravda, že takhle je alespoň hezky slyšet Smoly (Radek Smoleňák)," pousmál se Koukal s narážkou na průpovídky svého spoluhráče a kapitána Východočechů, které se často nesly halou.

Nejistota, co bude dál, je nepříjemná pro všechny. "Ale když o tom tak čtu... Na chřipku umře více lidí než z tohoto důvodu. Člověk, když kouká na zprávy, tak se musí smát. Všude jenom slyšíte 'zákeřný virus' a vyvolávání paniky na všechny strany. Samozřejmě, že to není sranda, zvlášť pro starší lidi, to si nebudeme nalhávat. Snad ti, co dělají tato rozhodnutí, vědí, co dělají. Já hraju hokej, já nejsem v bezpečnostní radě," podotkl Koukal.

Zápas v Hradci Králové se kvůli přijatým opatřením v boji proti novému typu koronaviru odehrál bez diváků.

Podobně nahlíží na situaci i Smoleňák. Co bude dál, nedokázal předpovědět. "Vůbec nemám páru, co se bude dít. Nevím, jak se kdo probudí a co vymyslí. Chápu, že se nějakým způsobem omezuje seskupování lidí. Na druhou stranu - obchoďáky jsou otevřené a protočí se tam tisíce lidí. Přeženu to, ale kdybychom si udělali led v nákupáku v Praze, zahrát si můžeme. Mrzí mě to," řekl Smoleňák.

"Člověk to opravdu spíš vnímá ve chvílích, kdy je na střídačce. Když jsi na ledě, tak to nevnímáš. Tam jsi zavřený v aréně, soustředíš se na výkon, abys neudělal chybu, to je v podstatě stejné jako při plném hledišti. Na střídačce to pak ale člověku přijde hrozně ponuré a mrtvé. S lidmi je určitě lepší atmosféra, takhle mi i přišlo, že je zápas hrozně zdlouhavý. Přišlo mi, jak kdybychom hráli tři a půl hodiny. Bez diváků to zkrátka není ono," prohlásil kapitán Energie Václav Skuhravý.

"Ráno po prohlášení vlády jsme to s klukama rozebírali. Nevěděli jsme, co bude, ale chystali jsme se, museli jsme se připravit a čekali na finální verdikt. Chtěli jsme hrát, jsme hokejisti a baví nás to. Bohužel sem nemohli diváci, což poznamenalo atmosféru, bylo to jiné, ale pořád to byl hokej. A chuť do hokeje a touha vyhrát je velká. Moc bychom chtěli hrát dál. Ale není to v naší moci. Budeme se chystat na další zápas a uvidíme, jak se to celé rozhodne," doplnil útočník hostů Vojtěch Polák.