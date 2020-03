Karlovarská aféra? Disciplinárka Energii vůbec netrestá! Přemýšlí se o novém herním modelu

„Disciplinární komise jednomyslně rozhodla, že Karlovy Vary se nedopustily žádného porušení stanov a řádů svazu ledního hokeje, proto bylo disciplinární řízení zastaveno," prohlásil šéf disciplinárky Viktor Ujčík.

Varům přitom v případě, že by se disciplinárka s podnětem APK LH ztotožnila, hrozila celá řada postihů - od napomenutí přes finanční pokutu (u tohoto přestupku činí od jednoho tisíce do půl milionu korun), odebrání bodů, kontumaci až po vyloučení klubu z extraligy.

Na nic takového ale nedošlo. „Karlovy Vary na jednání přijely s jasným vysvětlením, že se nedopustily ničeho, co by porušovalo řády, že jenom využily možnosti nadsadit juniory, aby pošetřily své důležité a klíčové hráče pro další průběh soutěže. Dívaly se čistě jenom na sebe, aby měly co nejlepší sezonu. Je pravda, že řády a stanovy na takovéto jednání nepamatují, takže jsme jako disciplinárka rozhodli jednomyslně," vysvětloval Ujčík.

Všichni ale cítí, že morální a etická stránka zaplakala, byť šlo o nepostihnutelné jednání. Podobný názor má i ředitel extraligy Josef Řezníček

„Všichni členové disciplinární komise vyjádřili velký nesouhlas s tímto případem, jak negativní signál to vyslalo směrem k veřejnosti a fanouškům," uvědomuje si Řezníček, podle něhož se členové disciplinárky shodli, že doporučí APK LH, aby urychleně začalo přemýšlet o nových herních modelech na konci základní části soutěže, když bude i v dalších sezonách zachován přímý postup a sestup z extraligy.

„Je totiž důležité a zásadní, aby se jednání, kterého se teď dopustily Karlovy Vary, eliminovala. Bylo by dobré přistoupit k jinému hernímu modelu. Například vložit do základní části mezičást, třeba play down nebo play out. Ale to teď jen spekuluju," uzavřel Řezníček.