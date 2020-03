Řada fanoušků Karlových Varů nechce zpět vstupné za zrušený zápas

Láska ke sportovnímu klubu nezná hranic. Většinou se projevuje tak, že fanda nechybí v ochozech na utkání, dá se ale projevit všelijak, poznali to v Karlových Varech. Velké množství fanoušků Energie totiž nechce vrátit vstupné za čtvrteční zrušený zápas předkola play off hokejové extraligy s Hradcem Králové. Vedení HC Energie za to fandům poděkovalo na klubovém webu. Soutěž byla ve středu přerušena kvůli opatřením proti šíření koronaviru a zákazu akcí s účastí nad 100 osob.