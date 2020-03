Práce za rok je pryč, ale bezpečí lidí je důležitější, říká o ukončení sezony útočník Liberce Bulíř

Ještě před týdnem se opora Liberce Michal Bulíř s parťáky připravoval ve Frýdlantě na start play off a čekal na soupeře pro čtvrtfinále. Do něj měl vítěz základní části vstoupit uprostřed tohoto týdne. Čtvrteční vyhlášení nouzového stavu kvůli nekontrolovatelnému šíření koronaviru však znamenalo předčasné uzavření sezony bez mistra. Hokejistům začaly nechtěné prázdniny.

Jak jste konec sezony přijal?

Všichni jsme čekali, jak se situace vyvine. I když se objevovaly různé spekulace, dělali jsme vše proto, abychom byli na play off připravení co nejlépe. Pak se vše změnilo. Ke konci pobytu ve Frýdlantě jsme už asi všichni čekali, že se to ukončí. Bohužel pro nás, všichni jsme se na play off těšili. Člověka to určitě mrzí, ale nedá se s tím nic dělat. Bezpečí lidí je důležitější než play off.

Kdy vás poprvé napadlo, že to může skončit takhle?

Když se ukončila sezona na Slovensku, tak jsem si říkal, že by k tomu mohlo dojít i u nás. Jakmile se pak plánovalo, že se bude hrát bez diváků, tak už jsem byl zklamaný. Říkal jsem si, že hokej bez diváků nás nemůže ani bavit. Asi bych play off bez nich hrát nechtěl... Myslím, že by to bylo o ničem. Lepší to ukončit než se v tom takhle patlat.

Co jste cítil, když jste se definitivní verdikt dozvěděli?

My už jsme spíš chtěli, aby se to oznámilo, protože situace nebyla dobrá. Říkali jsme si, že bude lepší to ukončit než situaci řešit zápasy bez diváků. Bohužel to tak dopadlo. Myslím však, že jde o správné rozhodnutí.

Je zklamání větší i z toho důvodu, že jste vyhráli základní část a patřili k největším favoritům na titul?

Je to tak. Mrzí to, když jsme vyhráli základní část. Třeba by to bylo jiné a člověk by to tolik nevnímal, kdybychom šli do play off z předkola nebo z nižších pater tabulky... Jenže jsme základní část vyhráli, byli jsme nahoře, měli jsme dobré sebevědomí.

Berete to nyní tak, že 52 kol vyšlo nazmar?

Jak se to vezme. Na jednu stranu jsem rád, že jsme vyhráli pohár za základní část, ale furt to není to hlavní. Člověk tak je zklamaný. Udělali jsme proto to za celou sezonu maximum, jenže bohužel je ročník anulovaný. A ta práce za rok je pryč.

Na jednoho vašeho spoluhráče se ještě zeptám zvlášť. Jak to vstřebal Ladislav Šmíd, který prožíval fantastickou sezonu a před časem přiznal, že možná je jeho poslední?

Obecně starší kluci, co se blíží ke konci kariéry, to vnímají úplně jinak. My před sebou přeci jen ještě nějaké roky kariéry máme, takže nějaká možnost tam stále je. Pro něj to však určitě není jednoduché, když je v Česku a děti má v Kanadě. Obdivuju, jak to zvládá. Doufám, že ještě bude mít chuť u nás pokračovat, že to ještě není definitivní konec. Podle mě dlouhodobě prokazoval, že je to nejlepší obránce extraligy. Byla by škoda, kdybychom o něj přišli.

V opačném případě by to bylo hodně smutné uzavření bohaté kariéry, viďte?

To je jasné. Hrál v NHL, kde bohužel nic nevyhrál. Chtěl nějaký úspěch tady a vloni se bohužel poslední krok ve finále s Třincem nepovedl. Kdo ví, jak by k tomu měl blízko letos... Určitě by to nebylo ukončení kariéry, jaké by si představoval. Ovšem myslím, že i tak toho dokázal hodně. Když bude mít chuť pokračovat, ještě může.

Pro vás to byla hodně divná sezona nejen kvůli nečekanému konci. Je to tak?

Je pravda, že sezona byla taková všelijaká. Potkala mě zranění, kterým asi nejde předejít. Nalítnul jsem na branku a natrhnul si ledvinu, s tím člověk nepočítá. A když jsem se z toho vyléčil, dokázal jsem se do toho dostat rychle zpátky, docela se mi i dařilo. Jenže přišlo další zranění s kolenem a skoro další tři týdny jsem byl mimo. Po návratu jsem se znovu cítil dobře a šlo to podle představ. Jsem rád, že mě zranění nevykolejila. Bohužel to bylo krátkodobé.

Ale dlouhodobá může být vynucená pauza. Jak nyní trávíte volný čas v karanténě?

Alespoň jedno pozitivum to přineslo, že jsem teď s rodinou a můžu si více užívat dceru. Přes rok toho času tolik není. Jsme doma pohromadě, dodržujeme vládní nařízení a děláme vše proto, abychom byli zdraví.