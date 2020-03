Žižka je teď učitel. S hokejem nekončí, rád by ještě se Zlínem zažil vítěznou sérii v play off

Do předkola extraligového play off vstupoval vzhledem ke zranění ruky se sebezapřením, a po druhém zápase v Olomouci, které se hrálo před prázdným hledištěm, se kapitán zlínských hokejistů Tomáš Žižka rozhodl kvůli zvyšujícím se bolestem pro operaci bicepsové šlachy. Ještě předtím, než šířící se pandemie koronaviru a následná opatření vlády sezonu zcela ukončily.

Tomáš Žižka ze Zlína chytá puk do rukavice.

„Já už bych do dalšího utkání fakt nastoupit nemohl. V olomoucké nemocnici se o mě skvěle postaral pan doktor Neoral, moc mu za to děkuju. Klukům jsem ale přál, aby hráli dál. Bohužel to nešlo. Bez sportu teď zůstal celý svět. Všechno musí jít momentálně stranou. Důležité je především zdraví lidí," ví dobře zkušený obránce.

Ještě na začátku minulého týdne Žižka netušil, že se něčeho takového v kariéře dočká. „Hrát úplně bez fanoušků bylo děsné. Tuším, že nám při rozbruslení ani muziku nepustili. Přestože jsme druhý olomoucký duel vyhráli, nic takového bych si už nikdy zopakovat nechtěl. Až budu ale jednou bilancovat, možná se pochlubím, že jsem jedním z mála českých hokejistů, který duel bez diváků zažil," usmívá se hořce.

Tomáš Žižka ze Zlína se raduje ze vstřeleného gólu.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Nedokončený extraligový ročník však nepokládá úplně za ztracený. „Byl jsem nadšený, kolik lidí chodilo i na zápasy mužstev z chvostu tabulky, byť si uvědomuju, že jednou z hlavních příčin byl Jarda Jágr. Zavedení přímého sestupu se ale podle mého soudu rozhodně ukázalo jako přínosné," je přesvědčený Žižka.

Hokejista Zlína Tomáš Žižka

Právo

Teď s rukou v sádře doma rehabilituje a s rodinou dodržuje veškerá pravidla související s vyhlášenou karanténou. „Hodně se věnuju svým čtyřem dětem. Dva synové jsou školou povinní, a tak teď mají nucené prázdniny. Snažím se s nimi učit. Látku pro šestou třídu zvládám bez problémů, s deváťákem je to trochu náročnější. Docela příjemně mě ale překvapilo, že třeba z matematiky jsem toho moc nezapomněl. S nejstarším potomkem se připravujeme na přijímačky na střední školu, ale nikdo asi teď neví, kdy vůbec letos budou," říká trochu ustaraně.

Žižka rád sleduje sport i u televizní obrazovky, avšak s přímými přenosy vrcholných událostí je teď na nějaký čas utrum. „Záznamy se za chvíli okoukají, a ani nějaké komedie mě moc neberou. Musíme to ale vydržet," má jasno.

Zleva Rostislav Olesz z Olomouce a Valentin Claireaux ze Zlína.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Přestože už oslavil čtyřicítku, hokej ho dál baví. V moravském klubu prodloužil smlouvu o další rok. „Mám už i nejnižší trenérskou třídu a občas už ve Zlíně vypomáhám u žáčků, ale ještě mě láká dál hrát extraligu. Myslím, že mně i týmu uplynulá sezona docela vyšla. Bohužel už lze jen spekulovat, kam až bychom došli. Mužstvo by mělo zůstat z valné většiny pohromadě, podle mého názoru v něm dříme značný potenciál. A já bych se rád dočkal s Berany ještě nějakého úspěchu. Moc toužím zažít ještě v play off vítěznou sérii," svěřil se Žižka.

V krajně nejisté době doufá, že začátkem května bude moct se Zlíňany zahájit přípravu na příští extraligový ročník. „To už bych měl být zcela zdravý. Snad se v té době bude už vracet život do normálu," uvítal by.