Teď je hokej prkotina. Doufám, že všichni přežijeme ve zdraví, přeje si Smoleňák

Stav, kterému se nejde ubránit, který nejde nezaznamenat. Kvůli celosvětové pandemii koronaviru se zbortil také sport. V ohrožení je i největší akce, olympiáda v Tokiu. V Česku skončily desítky soutěží, mezi nimi i hokejová Tipsport extraliga. „Když jsme hráli zápasy, tak se nám to všem zdálo až bizarní. Doufám, že všichni přežijeme ve zdraví a v srpnu se potkáme s co nejvíce fanoušky na zimáku. Kvůli tomu všemu, co se děje, je hokej druhořadý. Nebo spíš až stořadý.“ rozpovídal se hradecký útočník Radek Smoleňák na klubovém webu mountfieldhk.cz.

Situace, o které mnozí říkají, že je nejhorší od druhé světové války. V těchto dnech měli hokejisté bojovat v play off o extraligový titul. Na o dalších pár týdnů později byla v plánu největší letošní hokejová akce, mistrovství světa ve Švýcarsku. Nebude nic, teď je tu Covid-19, ten nyní určuje chod světa.

„Nikdy jsem to nezažil. Myslím si, že lidé si něco takového nepamatují možná od dob Černobylu, i když jsem tenkrát ještě nežil. Je to nepříjemné, toto se asi nemělo stát, ale bohužel už je to tady. Musíme se s tím vyrovnat a doufám, že to přejdeme bez nějaké větší úhony," přeje si třiatřicetiletý hokejista.

Radek Smoleňák z Hradce Králové se raduje z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Před pár týdny žila naděje, že se bude extraliga hrát bez diváků, postupem času se tato varianta rezolutně zamítla. Sport jde stranou, každý v těchto týdnech více vnímá zdraví rodiny, svého okolí.

„Když jsme hráli zápas a ukončilo se to s tím, že se bude hrát až 29. března, tak jsme si říkali, že se to snad všechno zlepší. Bohužel se ukazuje každým dnem, že se to zhoršuje. I přesto, že bychom rádi hráli před fanoušky, tak toto je rozumné řešení. V kabině ho podporujeme, teď se hokej zdá jako prkotina, která momentálně nestojí ani za řeč," uvědomuje si Smoleňák životní priority.

Jaké budou další týdny a měsíce, nikdo neodhadne. Všechny zraky směřují k číslům nakažených a nařízením vlády, které nyní významně určují životy všech lidí v Česku.

"Každý plní pokyny, které dostaneme od vlády a z televize. Snažíme se samozřejmě ochránit každý sám sebe a své blízké. Hokej teď není na pořadu dne. Celá tato situace má ohromný dopad, především ekonomický na náš klub, celkově i na sport a spoustu organizací. Vím, že to není jednoduché, ale musíme se s tím poprat," burcuje útočník.