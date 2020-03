Litvínov uplatnil opci. Po zachránci Pospíšilovi si pojistil i dva obránce

Vedení Vervy využilo opčního práva a s oběma perspektivními zadáky prodloužilo spolupráci. Vytáhlý Kanaďan Kudla posílil Severočechy v listopadu z prvoligového Frýdku-Místku a postupně se vypracoval mezi opory. Za Litvínov odehrál 33 zápasů, v nichž nastřádal čtyři góly a pět asistencí. Navíc měl na kontě i 15 kladných bodů v hodnocení plus/minus, nejvíc z celého mužstva.

„Měli jsme vyskautované, že je to útočník předělaný na obránce. Ze začátku působil trochu neprůbojně a opatrně. Postupem času si začal více věřit a dokazoval to i na ledě. Má úžasnou práci s holí v rámci defenzivy. Kolikrát si soupeř už myslí, že ho objel, ale on díky své šikovnosti mnohokrát ještě celou situaci zachrání. Má ofenzivní vlohy díky zkušenostem z útoku a okamžitě ví, jak s kotoučem naložit při přechodu do útočné fáze hry," ocenil přínos 23letého beka generální manažer Litvínova Jiří Šlégr.

„V soupeřově třetině si především ke konci sezony dovoloval neskutečné věci a byl za to odměněn i góly. Byla to jeho obrovská přidaná hodnota," doplnil spokojeně.

Další starty za Vervu přidá i třiadvacetiletý Jan Ščotka, jenž v produktivitě litvínovských obránců skončil druhý za Tomášem Pavelkou. Celkově zaznamenal třináct bodů (5+8). „Letos neměl tak povedenou sezonu jako loni. Pořád je to ale kvalitní obránce, který v minulosti nakouknul do reprezentačního výběru. Myslíme si, že je v něm velký potenciál, uvedl Šlégr.

Posila z Nových Zámků

Už v sobotu Litvínovští oznámili podpis dvouletého kontraktu s útočníkem Pospíšilem. Dvaatřicetiletý forvard přišel na sever Čech na konci ledna z Nových Zámků a ze Slovenska si přivezl skvělou formu, vždyť ve dvanácti utkáních nasbíral celkem 17 bodů za osm gólů a devět asistencí.

Nejvýrazněji se fandům Vervy zapsal do paměti v posledním duelu základní části, kdy v existenční bitvě proti Kladnu pomohl dvěma zásahy a třemi asistencemi k vítězství 6:2, které Severočechům definitivně zajistilo extraligovou příslušnost i pro příští ročník.