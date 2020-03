Solidarita hokejistů Komety, udělali finanční ústupky: Pojďme všichni tu velkou svini porazit!

„Všichni chápeme situaci, která ve světě nastala. S Liborem jsme se domluvili na tom, že uděláme krok zpátky a vrátíme klubu to, jak se o nás za celou dobu staral. Udělali jsme finanční ústupek s tím, že klubu chceme pomoct. Jak klub pomáhal celou dobou on nám, tak my mu to teď chceme tímto způsobem vrátit," hlásí pro oficiální klubové stránky obránce Brňanů a mistr světa z roku 2010 Ondřej Němec.

„Sport prožívá těžké období. S Liborem Zábranským jsme si nastavili mechanismus, jak to společně zvládnout. Jsou tam finanční ústupky ze strany hráčů, aby to fungovalo a Kometa přežila bez potíží. Věřím, že se v září všichni sejdeme a bude to zase šlapat," přeje si reprezentační forvard Martin Zaťovič.

Hráči cítí, že nyní přišlo období, kdy je potřeba vrátit klubu to, jak se o ně poslední roky staral. „Kometa hráčům v sezoně vždycky pomáhala, musíme v této situaci stát při sobě. Pomáhat a doufat, že to dobře dopadne. Jsme jedna velká rodina!" míní Petr Holík.

Útočník brněnské Komety Martin Zaťovič.

Vlastimil Vacek, Právo

„To, na čem jsme se vždy s Liborem Zábranským domluvili a podali si na to ruce, platilo. Teď je na řada na nás, abychom klubu pomohli my jako hráči. Je důležité klub udržet v chodu, a kdo může, tak prostě musí uhnout ze svých nároků," soudí Zaťovič.

Po předčasném ukončení sezony mají hokejisté Komety volno, starají se o své rodiny. Zároveň se ale snaží udržovat v kondici. A věří, že pandemie koronaviru co nejdříve odezní.

Ondřej Němec z Komety Brno.

Vlastimil Vacek, Právo

„Všechno, co vymyslela vláda, má jistě nějaký důvod. Musíme se kousnout a všichni to zvládnout. Snad bude brzo líp a začneme žít zase normálně. Jsme Češi, my se z toho otřepeme a společně to zvládneme," věří Zaťovič.

„Pojďme všichni porazit tu velkou svini, ať se tady můžeme všichni zase brzo sejít," vzkazuje Němec všem fanouškům.