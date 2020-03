Brankáři Huf a Kořének budou pokračovat ve Zlíně

Hokejoví brankáři Daniel Huf a Michal Kořének budou i nadále působit v extraligovém Zlíně, kde budou krýt záda jedničce Liboru Kašíkovi. Vedení Beranů prodloužilo s oběma kontrakt do 30. dubna příštího roku.

"U obou jsme uplatnili opci a jsou v extraligovém kádru jako perspektivní mladí gólmani," uvedl na klubovém webu hlavní trenér a sportovní manažer Robert Svoboda.

Dvacetiletý Huf v této sezoně odchytal za Zlín v extralize deset zápasů, měl průměr 2,73 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,64 procenta a jednou udržel čisté konto. Předtím měl v nejvyšší soutěži na kontě jediný duel ze 17. března 2017, kdy nezabránil v play out prohře v Olomouci 2:4.

"Dan nakoukl během letošní sezony velmi směle do extraligy a je velkým příslibem do dalších let," uvedl Svoboda. Huf v tomto ročníku odchytal také 16 zápasů za prvoligový Prostějov s průměrem 2,53 gólu na utkání a úspěšností 91,65 procenta, jednou udržel čisté konto.

"Těší mě, že právě mateřský klub uplatnil opci. Měl jsem v uplynulé sezoně za cíl odchytat pár utkání v extralize a vyhrát domácí zápas, což se splnilo," prohlásil Huf.

Devatenáctiletý Kořének na extraligovou premiéru čeká. Vedle zlínské juniorky nastoupil v uplynulé sezoně ve třech zápasech ve druhé lize za Moravské Budějovice.