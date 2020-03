Brankář Štěpánek prodloužil smlouvu v Třinci

Hokejový brankář Jakub Štěpánek bude pokračovat v Třinci. Oceláři prodloužili s třiatřicetiletým mistrem světa z roku 2010 z Německa kontrakt. Štěpánek zamířil do Třince na začátku prosince poté, co se o měsíc dříve dohodl na ukončení smlouvy s Pardubicemi.

"Kuba nás přesvědčil, že je výborným brankářem. V extralize měl u nás úspěšnost zásahů 93 procent a průměr inkasovaných branek stlačil pod dvě celé. To mluví samo za sebe. Své kvality potvrzoval i na Spenglerově poháru, kde dominoval. Navíc je to charakterově výborný kluk do šatny," řekl klubovému webu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Štěpánek za Třinec odchytal v extralize 15 zápasů a v devíti z nich pomohl k výhře. Měl průměr 1,96 obdržené branky na utkání, úspěšnost 93 procent a třikrát udržel čisté konto. Na Spenglerově poháru v Davosu v závěru prosince, kde Třinec došel až do finále, měl ve třech duelech průměr 2,33 gólu na utkání a úspěšnost 91,7 procenta.

"Mě osobně si získal i tím, že po příchodu k nám neměl vůbec problém začít v první lize v našem partnerském klubu ve Frýdku-Místku, přestože je to hráč s parádní kariérou. I to svědčí o tom, jaký je. Navíc tam odchytal oba zápasy neuvěřitelně," ocenil Peterek Štěpánkův přístup v první lize.

Odchovanec Vsetína začínal v extralize ve Vítkovicích a má v domácí nejvyšší soutěži na kontě 142 utkání, v nichž si drží průměr 2,49 branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,4 procenta a desetkrát udržel nulu. Má za sebou angažmá v KHL v Petrohradu, Lvu Praha, Čerepovci i Slovanu Bratislava.

Působil také ve Švýcarsku v Bernu, s kterým získal v roce 2016 titul, v Lausanne a ve Finsku v Lukko Rauma. Účastník čtyř mistrovství světa a olympijských her ve Vancouveru má ve sbírce i bronzové medaile z MS 2011 a 2012.

"Jsem v Třinci spokojený, po dlouhé době hraju v ambiciózním mužstvu. Když se mě proto Honza Peterek zeptal, zda bych měl zájem pokračovat, rozhodl jsem se rychle. Dohodu jsme upekli bez žádných velkých průtahů," uvedl Štěpánek.

Byl rád, že mu vyšla zkouška v Třinci, který hledal k Petru Kváčovi náhradu za Patrika Bartošáka. "Tato sezona byla od úvodu turbulentní. Vím, že jsem přicházel do Třince s pošramocenou pověstí. S její nápravou jsem začal ve Frýdku a těší mě, že jsem i v extralize ukázal, že ještě chytat umím," prohlásil.

Základní část zakončil dvěma čistými konty v Liberci (4:0) a doma s Plzní (3:0). Play off ale bylo zrušeno kvůli pandemii koronaviru. "Některé předchozí zápasy jsem měl odchytat lépe. V globálu jsem ale v Třinci pookřál, vyhrávali jsme. Hokej jsem si užíval, více jsem se zase těšil na tréninky a do kabiny," podotkl Štěpánek.

"Je tu také super kolektiv. Sedli jsme si s (trenérem gólmanů) Jardou Kamešem i po lidské stránce a to je pro mě hodně důležité. S Kvakym (Petrem Kváčou) jsme si rozuměli. Za tři čtyři měsíce, co jsem tady, si nemám nač stěžovat," dodal Štěpánek.