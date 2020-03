Brankář Sparty se vrací domů se spoustou modřin. Pražané spustili nový pořad

V těchto dnech měli svádět urputné bitvy s brněnskou Kometou v extraligovém čtvrtfinále play off, pandemie koronaviru a z ní vyplývající předčasné ukončení soutěže však změnily plány. Hokejová Sparta se proto své fanoušky rozhodla potěšit alespoň novým konceptem live streamu nazvaným „Sparta On Air“ vysílaným na klubovém Facebooku. Prvním hostem byl v interaktivním studiu brankář Pražanů Matěj Machovský, jenž vyprávěl nejen o hokeji a zajímavostech z kabiny.

Šestadvacetiletý rodák z Opavy prozradil nejen to, jak tráví čas během karantény. Vysvětloval rovněž, proč je jeho nejméně oblíbeným zimním stadionem ten v Litvínově, kdo z jeho spoluhráčů má nejtvrdší střelu. A přiznal, že i přes navlečenou vestu jej bolí zásahy puků, které v brance zastavuje.

„Spousta lidí se bude divit, ale fakt to bolí. Nosím si domů hodně modřin. Většinou z tréninků, na nichž je člověk vystavený stovkám střel. Většinou to odnesou ruce nebo klíční kosti. Když je to pořádná rána, modřina vydrží dlouho," prohlásil Machovský.

Více než třicetiminutový pořad vznikl ve spolupráci se společnostmi AV Media a LiveBros. „V době bezpečnostních opatření kvůli novému koronaviru jsme chtěli zůstat nadále v pravidelném kontaktu s našimi fanoušky. Live streamy nejsou ve sportovním světě nic nového, proto jsme se rozhodli pro speciální interaktivní studio. Pro Spartu je výzvou a prioritou udávat trendy v českém hokeji. Toto je jeden ze způsobů, jak toho chceme dosáhnout," uvedl marketingový ředitel klubu Jakub Hospůdka.