Před 25 lety hokejisté Vsetína poprvé zvítězili v extralize

Cesta do nejvyšší hokejové soutěže trvala Vsetínu šedesát let. Pak ale přišla senzace, která šokovala fanoušky v celé zemi. K zisku mistrovského titulu totiž klubu, jehož hráči nosili žlutozelené dresy a na jehož stadionu to vonělo slivovicí, stačil jediný rok. Svůj triumf pak vsetínští hokejisté zopakovali ještě pětkrát. První titul získali před 25 lety, 31. března 1995.