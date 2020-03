Reprezentační gólman zvolil odpočinkový mód po sezoně. Neví, co bude dál

Přišel, vyzkoušel si branku pod Ještědem, uspěl a se smutkem odchází. Hokejový brankář Dominik Hrachovina dokázal v Liberci stáhnout statistiky inkasovaných branek pod dva góly na zápas. Do týmu přišel v listopadu, z 35 zápasů vychytal 25 výher. Více nepřidá, vrací se do Tappary Tampere, kde několik let už hrál.

„Věděl jsem, že to takhle bude už od začátku, co jsem sem přišel, takže jsme na to byli všichni připraveni. Jsem ale hrozně rád, že jsem tady mohl být. Mrzí mě, že to skončilo takhle, ale s tím bohužel nic neuděláme. Mně se tady moc líbilo a snad se sem ještě někdy vrátím," svěřil se pro hcbilitygri.cz reprezentační gólman.

Ve Finsku chytal Hrachovina mezi lety 2011 a 2018. Před pár dny se upsal klubu z nejvyšší soutěže na severu Evropy a to na dva roky. Vrátí se do míst, které perfektně zná a kde má svůj druhý domov. Českou nejvyšší soutěž vymění opět za finskou ligu.

„Extraliga je kvalitní soutěž. Každý tým má čtyři, pět top hráčů. Extraliga jde nahoru, všichni chtějí být úspěšní a každý zápas má náboj. Letos byl navíc přímý sestup, a i dole to bylo hodně zajímavé. Pokaždé se hrálo o něco, což soutěži pomohlo. Když to bude takhle pokračovat, úroveň ještě poroste," je přesvědčený pětadvacetiletý brankář.

Brněnský odchovanec odehrál ve Finsku sedm sezon. Tři roky v juniorské soutěži, poté čtyři sezony mezi elitou a v letech 2016 a o rok později slavil mistrovský titul.

Teď má ale jiné starosti, celý svět bojuje s pandemií koronaviru. "Musím se přiznat, že co oznámili konec sezony, nic jsem nedělal. Odpočívám doma. Jednou jsem si byl zabruslit na kolečkových bruslích," nasadil Hrachovina odpočinkový mód, který by se v budoucnosti nebránil návratu do Liberce. V předčasně ukončené sezoně tam byl spokojený.

Nyní ale před ním stojí návrat do Finska. „Nejvíce se těším na lidi, mám tam spoustu kamarádů. Tým zatím nechci hodnotit, je tam několik změn, někteří kluci se budou vracet, což je super. Uvidíme taky, kdy se tam dostanu a jestli vůbec sezona začne. Jinak se tam ale těším, na druhou stranu jsem smutný, že opouštím Liberec," dodal Hrachovina.