Titul pryč, hon na letadlo, rodinné drama! Setkání s blízkými je pro libereckou oporu v nedohlednu

Vše se pokazilo, vytoužený titul nevybojuje a okamžik, kdy se bude moci opět shledat s rodinou, je pro obránce hokejistů extraligového Liberce Ladislava Šmída v nedohlednu. Jeho manželka Ashley i dvojčata Ladislav a Zoey jsou totiž tisíce kilometrů daleko - v Kanadě, rodné zemi partnerky. A cesta za nimi je zarubaná. Pandemie cestovat nedovoluje. Poslední let Šmíd po předčasném ukončení extraligové sezony nahánět ani nemusel, kvůli postupující pandemii byl zrušen.

"V Kanadě teď manželka jede sama na vlastní triko, chtěl bych jí pomoct," posteskne si pro klubový web Šmíd.

Události v polovině března dostaly nečekaný směr. V počínající pandemické hektice měl cestovat z Frankfurtu. "Jenže den před odletem mi let zrušili," lituje, že předčasné ukončení extraligy nepřišlo ještě o něco dříve. "Snažil jsem se to obtelefonovat, ale bylo to zbytečné. Jiné spoje byly vyprodané nebo také zrušené."

A tak mu jako jediná šance na denní kontakt se zámořím zbyly jindy jím samotným spíše proklínané technické vymoženosti. "Třikrát denně volám přes FaceTime do Kanady, abych se viděl s dětmi a manželkou, nepotkal jsem se s nimi od ledna," líčí čtyřiatřicetiletý Šmíd.

Zůstává v Česku, po prvenství v základní části ovšem musel zapomenout i na možnost zaútočit na titul. "Když mělo přijít ocenění sezony, přijde tohle. Lidské životy jsou důležitější, ale v koutku duše to mrzí," přiznává Šmíd po sezoně, která mohla být jeho závěrečná. Ale asi nebude.

Po návratu z NHL teď má za sebou v libereckém dresu třetí extraligový ročník. Plánoval, že bude poslední. Ale už vše vidí jinak. Koronavirus podle všeho jeho hráčskou dráhu neuzavře. Alespoň se o to bude snažit.

"V nejbližších dnech budu jednat s Libercem a věřím, že se dohodneme. Chtěl bych pokračovat," nastiňuje, ale připomíná i možné potíže. "Mám pořád chuť, jenže teď je tam více proměnných. Děti půjdou do školy a nevím, jak často jim povolí létat do Česka."

Cítí ovšem, že má dostatek sil. Kariéru přitom nechtěl končit poprvé. Už když byl hráčem Calgary, zvažoval před lety kvůli zdravotním potížím odchod z ledové plochy. Ale vývoj událostí byl úplně jiný.

A teď má za sebou ročník, v němž odehrál 1434 minut. S průměrem přes 28 minut na zápas byl nejvytíženějším extraligovým hokejistou. Jistě i proto, že předsezonní příprava v zámoří, kde trénoval ve skupině bývalého kondičního kouče Edmontonu Simona Bennetta, byla vydařená.

Pětkrát týdně tři a půl hodiny... A podobné porce. "Někdy to byl extrém, ale nemohl jsem si to vynachválit. Dohromady nás tam bylo sedm osm kluků z NHL, AHL nebo Evropy a postrkovali jsme se výš. Jeden zvedl nějakou váhu, druhý se ho snažil překonat. Stejně to fungovalo i na ledě," přibližuje loňské přípravné období.

Snad jej hnalo vpřed i to, že ve skupině byl suverénně nejstarší a vedle rivalů nechtěl zaostávat. "Mladí si dělali srandu, že jsem fotr," připomíná matador.

Z tréninkového drilu nevypadl ani teď, v přetrvávajícím období nejistoty a rozmrzelosti, že nemůže být s blízkými. Čas tráví kolem domu. "Snažím se udržovat nějakou rutinu. Cvičím, dopoledne zvedám nějaké váhy a po obědě jdu na chvíli ven. Abych se nenudil a odreagoval se, tak občas udělám nějakou výzvu, kterých teď po internetu frčí mnoho," dodává Šmíd.