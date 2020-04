Třinec si pojistil služby reprezentačního obránce

„Měl jsem nabídky jak z Česka, tak ze zahraničí, ale v hloubi duše jsem cítil, že bych chtěl pokračovat v Třinci. Těší mě, že panoval oboustranný zájem," uvedl Doudera, který se stal loni v létě po zisku titulu poprvé i otcem. Narodil se mu a jeho ženě Gábině syn Max.

„I on byl důvodem proč zůstat. Má tu pediatra a vše potřebné. Určitou roli v rozhodování hrálo, že jsme tady zaběhlí a že to krásně funguje. Jsme tu spokojení," vysvětloval Doudera, který svým rozhodnutím potěšil sportovního ředitele Ocelářů Jana Peterka.

„Milan každým rokem posouvá svoji laťku výkonnosti výš a výš, proto jsem rád, že jsme se domluvili na další spolupráci. Věřím, že v příštím ročníku naváže na konec sezony, který ho zastihl ve výborné formě," uvedl Peterek a dodal, že délku kontraktu tým po dohodě s hráčem nezveřejní.

Milan Doudera znovu patřil v extralize k nejlepším v počtu zablokovaných střel. Pouze tři extraligoví obránci (Austin, Košťálek a Stříteský) vstřelili v nedokončené extraligové sezoně více branek. Posunul se i sestavou. Od ledna nastupoval převážně v první obranné formaci a mužstvo v této situaci vyhrálo třináct ze sedmnácti utkání.

Povedená sezona

„Z mého pohledu mám za sebou dobrou sezonu, i proto Třinec stál o prodloužení smlouvy. Sedm gólů je na beka super počin a jsem rád, že jsem poprvé dosáhl dvacetibodové hranice. Jsem typem obránce, od kterého se očekává, že bude produktivní. Pokud bych udělal pět bodů, nebyla by to hezká vizitka," řekl Doudera.

Doudera má na dosah i jeden klubový rekord. Za Oceláře odehrál už 358 utkání, mezi obránci je třetí. Před ním je jen Ľubomír Sekeráš (385) a Josef Hrabal (395). „Láká mě to. Je mým cílem je předstihnut a zapsal se do klubové historie i takovýmto způsobem. Škoda, že se letos nehrálo play off. Myslím si, že minimálně deset zápasů by mi ještě naskočilo," připomněl Doudera.

Doudera má s Třincem jeden titul z minulého roku, hrál i obě prohraná finále v letech 2015 a 2018. Zúčastnil se i světového šampionátu v roce 2016, kde česká reprezentace obsadila 5. místo. „Když jsem sem před šesti lety do Třince přicházel, nevěřil bych, že zůstanu tak dlouho, protože je Třinec top tým se špičkovými hráči. O to více mě to těší a jsem hrdý na to, co všechno jsme už dokázali," zdůraznil rodák ze středočeského Horního Bezděkova.

Doma má posilovnu. Relaxuje se synem Maxem

Letos se Milan Doudera stal pátým obráncem, který nasbíral v extralize v dresu Ocelářů trojciferný počet bodů. Aktuálně má bilanci 30 gólů a 74 přihrávek. Historickému pořadí klubu vévodí Sekeráš s 217 body.

„Tohle v hlavě nemám, je to strašně vzdálený milník," pousmál se hokejista, který se aktuálně připravuje doma ve vlastní posilovně. „Tuším, že současný stav potrvá déle a vytvořil jsem si proto takovou mobilní posilovnu. Chci být připravený, kdyby se moje předtucha naplnila, a nemohli bychom trénovat společně," vysvětlil Doudera, jenž si vlastní vybavení obstaral s předstihem.

Hráči Třince se radují z prvního gólu proti Plzni. Zleva Milan Doudera, autor branky Martin Růžička a Matěj Stránský.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Nezahálel jsem. Pořídil jsem si spinningové kolo, základní činky, jednoručky, vzpěračskou osu a podobně. Koupil jsem si také medicinbal a různé balanční pomůcky. Mojí výhodou také je, že máme velkou zahradu a za ní les, a tak chodím i běhat. Můžu plnohodnotně trénovat," popsal. „I kdyby se ale v brzké době otevřely veřejné posilovny, nechci nic riskovat a budu se starat o sebe doma. Podmínky jsem si vytvořil slušné," pousmál se.

Ve volném čase se věnuje synovi Maxovi. „Od jeho narození se zapojuju do všech činností a neštítím se ničeho, ale přes sezonu je manželka Gábina na většinu věcí sama. Teď jí to vynahrazuju, snažíme se ho rozvíjet. Ještě ale neměl ani rok. Nechodí, jen leze po čtyřech, ale i tak je malý taková neřízená střela. A vzhledem k tomu, že máme i pejska, tak dáváme pozor, aby se ani jednomu nic nestalo," přiblížil Doudera.

A když Max usne? „Tak se zabavíme například házením šipek nebo střelbou ze vzduchovky. Hrajeme taky karty nebo Dostihy a sázky," prozradil Doudera.