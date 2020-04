Uzavřená kapitola? Ještě ne. Vydarený se vrací na jihu Čech do extraligy

Počátkem května oslaví slovenský hokejový obránce René Vydarený 39. narozeniny. A už v březnu k nim dostal předčasný, ale o to cennější dárek. S Motorem České Budějovice totiž postoupil do extraligy. A to v situaci, kdy jihočeský tým vyhrál s náskokem 44 bodů dlouhodobou část první ligy. Následně byla soutěž už před play off z obecně známých důvodů ukončena a Motor byl vyhlášen jejím vítězem. Vydarený se s klubem dohodl na nové smlouvě pro extraligový ročník 2020/2021!