Nevíme, co bude za týden, chystat se musíme ale normálně, říká třinecký Peterek

Mzdy krátili v Liberci, ve Spartě, ale také ve Zlíně a Vítkovicích, kterým se do vyřazovacích bojů projít nepodařilo a sezona pro ně skončila před vypuknutím koronavirové krize. Ta se dotkla i Třince. Jak moc, ale Peterek zveřejňovat nechce. „Hrubá čísla máme, na ně se ale nabalují například problémy sponzorů, s nimiž máme platné smlouvy," poukázal Peterek.

Současná krize nedopadá jen na aktuální situaci v klubech. Dotkne se i sezony příští. „Všechno bude odvislé od toho, v jaké ekonomické kondici budou firmy, které nás podporují," připustil Peterek. „Dostali se do nelehké situace a my to velmi dobře chápeme. V tuto chvíli nikdo neví, co se bude za týden, za měsíc. Je to velká neznámá a značně nepříjemná situace pro nás pro všechny," řekl funkcionář, který dělá vše proto, aby pandemie na sílu Třince v příští sezoně dolehla co nejméně.

„Mám daný rozpočet, se kterým bych mohl eventuálně počítat a podle toho to nastavujeme. Ale situace je nejasná. Podmínky, na kterých se hráči domlouváme, jsou určitým kompromisem," uvedl třinecký funkcionář, jenž v minulých dnech úspěšně dotáhl k podpisu nových smluv jednání s bratry Kovařčíky, brankářem Štěpánkem i s obráncem Douderou. Kontrakt o sedm let prodloužil trenér Varaďa.

„Musíme se připravovat normálně, protože sezona určitě začne. Ať už podle plánu, nebo opožděně. Vyčkávání se nemusí vyplatit, protože je velká pravděpodobnost, že až se to všechno uvolní, tak začne panika a bude to jako na burze. Hodnota hráčů prudce poroste. Opatrnost je na místě, ale na druhou stranu je důležité skládat tým už teď," upozornil Peterek.

Třinecký dres v příští sezoně téměř určitě nebude oblékat Jiří Polanský, kterému končí smlouva a s jejím prodloužením klub nepočítá. Nezůstane zřejmě ani Kanaďan Wolski, jehož požadavky byly pro Třinec neakceptovatelné. „Díváme se po rozdílovém útočníkovi a nějaké jména rozjednaná jsou, ale za současné nepříznivé situace zkoumáme každou pozici v týmu dvojnásob pečlivě. Osu týmu už máme vymyšlenou, ale další dílky budeme teprve vybírat."

Hokejisté Třince oslavují gól. Trefil se Jiří Polanský.

Vlastimil Vacek, Právo

Přestože hokejová sezona skončila, práce Peterkovi práce neubylo. „V tuto dobu řeším každý rok, jak bude vypadat tým v další sezoně. Proto mám práce pořád stejně. Více času mám jen večer, kdy bych se normálně věnoval hokeji. Tohle období pro mě vždy znamená jediné - zápasy v play off. Teď je tam taková prázdnota," přiznal Peterek.

„Ale nejsem v tom určitě sám. Stejné to je v ostatních klubech, mají to tak i fanoušci, kteří tím trpí stejně jako my. Přišli jsme o tu nejdůležitější a nejkrásnější část sezony," povzdychl si. „Archivy jsou krásné, ale baví to jen chvíli. Zpravodajství je prázdné, aktuální sportovní zprávy a výsledky chybí. Schází i to těšení na večerní zápas, na párek a pivo. Ale věřím, že to bude už jen lepší. Česká republika podle mě udělala maximum pro to, abychom tu nemoc udrželi v rozumných mezích a vrátili se do stavu, kdy si budeme moct život užívat. A třeba více než doposud," prohlásil Peterek.