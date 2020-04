Další obrovská ztráta pro Liberec! Přijde o svého nejlepšího střelce

Nejen bez reprezentačního gólmana Dominika Hrachoviny, který zamíří do finské Tappary Tampere, se v nadcházející sezoně budou muset obejít hokejisté Liberce. Vítěze Prezidentského poháru pro šampiony základní části extraligy velmi pravděpodobně opustí i jejich nejlepší střelec uplynulého ročníku, slovenský útočník Libor Hudáček.

„S představiteli klubu jsme jednali o nové smlouvě, ale nedopadlo to podle mých představ. Je to tedy asi uzavřené," přiznal devětadvacetiletý slovenský reprezentant v rozhovoru pro server hokej.sk.

Hudáček zamířil k Bílým Tygrům před dvěma lety ze Švédska a poslední sezona mu vyšla parádně. V 50 zápasech základní části nasázel 31 gólů, nikdo z týmu se nemohl pochlubit lepší bilancí. S celkovým počtem 60 kanadských bodů navíc překonal extraligový rekord mezi cizinci.

„Tato sezona mi opravdu vyšla a chtěl bych to využít. Posunout se po hokejové i platové stránce," nezastírá Hudáček, že by se rád vrátil do Kontinentální ligy, kterou v minulosti hrál už tři roky za bratislavský Slovan.

„Nebyl bych proti. Vedle KHL mě však láká i Švýcarsko," uvedl účastník šesti světových šampionátů.

„Před sezonou jsem si dal za cíl 60 bodů, a to jsem splnil. Podstatné však je, že jsme splnili i týmový cíl a získali jsme Prezidentský pohár. Škoda, že sezona nepokračovala, protože jsme měli ještě jeden cíl a ten byl hlavní. Prvořadé je však zdraví," zakončuje Hudáček.