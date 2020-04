Hynek vystřídá v Litvínově sportovního ředitele Beránka

Hynek působil v tuzemské nejvyšší soutěži naposledy před dvěma lety, kdy byl asistentem kouče v Hradci Králové. Ve stejné roli slavil se Spartou mistrovské tituly v letech 2000 a 2002. Jako šéf střídačky pak dovedl ke zlatu také Pardubice (2012).

Pracoval rovněž u mládežnických reprezentačních výběrů. V roce 2001 byl asistentem Jaroslava Holíka, když junioři dobyli v Rusku titul mistrů světa. V Litvínově již působil v sezonách 2002/03 a 2003/04 jako asistent Františka Výborného. "Bude mít za úkol zlepšení sportovních výsledků tradičního hokejového klubu," uvedl Litvínov k jeho jmenování.

Představenstvo klubu se v pondělí dohodlo na ukončení působení Josefa Beránka v roli sportovního ředitele klubu, který tak po dvou letech už nebude v litvínovském vedení dále pokračovat. Nově povede sportovní úsek zkušený Pavel Hynek.

Stejně starý Beránek už nebude ve vedení klubu pokračovat. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana ukončil kariéru v roce 2010 a poté se vrhl na trenérskou dráhu. Do Litvínova, kde hokejově vyrostl, se vrátil před sezonou 2018/19. Ani v jednom z uplynulých dvou ročníků však tým Vervy nedokázal postoupit do play off.