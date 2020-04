Unikátní hokejový dokument! Nahlédněte v syrové a autentické podobě do zákulisí extraligového klubu

Jde o unikátní projekt, kterých v českém sportovním prostředí moc není. A nemusíte být výhradně fanouškem hokejového Litvínova, aby vás celovečerní dokument projektu Bez frází s názvem „Cheza je jen jedna“ zaujal. 85minutový snímek mířící na obrazovky diváků v syrové a autentické podobě ukazuje život profesionálních hokejistů a jejich fanoušků v sezoně, ve které tradiční klub z úpatí Krušných hor až do posledního kola bojoval o udržení v nejvyšší české soutěži.

Filmový štáb dostal v průběhu rozehrané sezony po dobu jednadvaceti dnů jedinečnou příležitost stát se součástí extraligového týmu a natáčet vše, co se děje za zavřenými dveřmi kabiny během zápasů i mimo ně.

Natočeno bylo více než sto hodin materiálu, ze kterých tvůrci Bez frází sestříhali téměř hodinu a půl dlouhý dokument. Průvodcem celovečerního snímku je hlas oblíbeného herce Martina Hofmanna, známého třeba jako Luďana ze seriálu Most.

Jak lze vidět film Cheza je jen jedna Vzhledem k pandemii koronaviru a vyhlášenému nouzovému stavu v celé zemi si diváci mohou film jako první vychutnat přímo ve svých domovech. Premiéra se uskuteční prostřednictvím on-line streamu v sobotu 11.4. od 18:00. Vstupenky v hodně 130 korun si diváci mohou již nyní až do soboty 17:55 hodin zakoupit on-line prostřednictvím služby GoOut.net zde. Všichni, kteří si vstupenku zakoupí, obdrží v sobotu 11.4. v 17:55 do svých e-mailových schránek unikátní a časově omezený odkaz na přehrání filmu.

„Měl jsem možnost film s přítelkyní vidět. Při prvních záběrech ve chvíli, kdy začal mluvit Martin Hofmann, mi naskočila husí kůže. Byl to neskutečný pocit a troufám si říct, že je to jeden z nejlepších filmů, které jsem za poslední rok dva viděl," nebojí se říct útočník Vervy a její odchovanec Jakub Petružálek.

Trenér Litvínova Vladimír Kýhos udílí v šatně hráčům pokyny.

repro foto Cheza je jen jedna

„Ukážeme vám výbuchy štěstí i vztek, zmar a zlobu. Emoce, které přináší jenom sport, jenom hokej. V Litvínově to platí především. Ve městě, které je symbolem českého hokeje, kde je tamní tým nositelem hrdosti obyvatel, ať už se zrovna daří nebo ne," říká režisér dokumentu Adam Sušovský.

Film Cheza je jen jedna původně vznikal u příležitosti open air zápasu se Spartou v Drážďanech, který na začátku roku vidělo 32 009 diváků. Lásku fanoušků ke svému klubu ve snímku nakonec dokreslují momenty ze závěrečného zápasu sezony, ve kterém Litvínov před vyprodaným stadionem porazil Kladno 6:2 a zajistil si v přímém souboji udržení v extralize, která se ve městě hraje nepřetržitě od roku 1959.

Hokejisté Litvínova slaví po triumfu nad Kladnem v posledním kole základní části záchranu v extralize.

repro foto Cheza je jen jedna

„Rozhodli jsme se do toho jít, protože jde o památeční věc pro všechny zúčastněné. Ať už jde o fanoušky, hráče, trenéry nebo naše partnery. Zápas v Drážďanech byl pro nás zážitkem do konce života. U té příležitosti jsme se proto takto rozhodli otevřít divákům dveře do kabiny našeho týmu a ukázat jim bezprostředně život hokejistů," říká předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.

Trenér Severočechů Vladimír Kýhos přiznal, že nejprve nebyl příliš nadšen z nápadu, že se v kabině bude i během zápasů pohybovat štáb filmařů. „Ale tím, že tam byli pořád, jsem si na ně zvykl a po pár dnech už mi připadali jako součást celého týmu. Jako trenér můžu říct, že mi jejich přítomnost nenarušila při práci vůbec nic a je to dobrá zkušenost. A to i pro veřejnost, protože lidi uvidí, jak to v hokejových týmech skutečně funguje," míní 63letý kouč.

Hokejisté Litvínova a Sparty nastupují k Open air zápasu v německých Drážďanech.

repro foto Cheza je jen jedna

„Byla to pro nás velká zkušenost, mít někoho dennodenně doslova za prdelí. Myslím si, že prvních pár dnů kluci vnímali, že kamera v kabině je. Časem, když mezi námi vzniklo pouto, už ale tým nechal filmaře dělat svou práci. A myslím, že výsledek stojí za to," soudí Petružálek.