Hokejisté Mladé Boleslavi budou brát při pandemii poloviční plat

"Chtěl bych hráčům, realizačnímu týmu i kolegům ve vedení klubu poděkovat za to, že na snížení přistoupili. Všichni to udělali prakticky okamžitě po ukončení soutěže a bez rozmýšlení," řekl klubovému webu generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma.

"K rozhodnutí o snížení odměn jsme dospěli stejně jako většina ostatních klubů. Všichni to vzali jako samozřejmost," uvedl Tůma.

Snížení platů už dříve oznámily Kometa Brno, Liberec, Vítkovice, Sparta, Zlín, Karlovy Vary či Hradec Králové, který také pěti hráčům po skončení sezony výpověděl smlouvu. V Mladé Boleslavi stejně jako v dalších extraligových klubech řešili situaci dohodou.

"Tato krize hodně ovlivní ekonomiku a bude mít velký vliv i na sport a jednotlivé kluby. Nechci hodnotit kroky jednotlivých klubů, protože do důvodů, které je k takovým krokům vedou, nevidím. Samozřejmě, pro všechny je to nepříjemné," řekl již dříve sportovní ředitel Mladé Boleslavi Radim Vrbata.

"Pokud k těmto opatřením nebo ke snižování platů dojde, mělo by to mít nějakou úroveň. Všichni vidí současnou situaci a chápou ji. Když se to podá lidskou formou, vše se dá vyřešit domluvou. Aktuální situace hodně ukáže charakter lidí ve všech sférách společnosti," dodal Vrbata.