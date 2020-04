Každý den na Brno myslím, vzkazuje z Denveru útočník Komety

Když byla česká extraliga kvůli nástupu pandemie koronaviru předčasně ukončena, vrátil se těsně před uzavřením hranic do své vlasti. Americký útočník brněnských hokejistů Peter Mueller prozrazuje, že prožil hektických osmačtyřicet hodin, než přistál v Denveru, kde má trvalé bydliště.

„Letěl jsem z Vídně přes německý Frankfurt. Všude už bylo skoro liduprázdno. V Denveru byl navíc na letišti obrovský zmatek. Hodinu a půl trvalo, než jsem si mohl vyzvednout zavazadla," líčí na klubovém webu kanonýr Komety.

Muellera hodně mrzí, že přišel o zápasy play off. „Pozitivem aspoň je, že se teď mohu doma věnovat manželce a pětiměsíční dcerce. Je skvělé trávit s ní čas. Ale hokej mi chybí. Vyřazovací utkání jsou naprosto speciální, v naší aréně by při nich byla určitě zase fantastická atmosféra. A kdybychom teď hráli extraligové semifinále, rodina by stejně byla se mnou v Česku," přemítá.

Ve Spojených státech nyní platí zhruba stejná bezpečnostní opatření jako u nás. „Všechny dny jsou teď pro mě téměř stejné. Jsem skoro pořád doma. Snažím se trochu udržovat v kondici. Situace v USA teď ale není vůbec dobrá. Počty nakažených a zemřelých jsou hrozně vysoké. Snažím se ovšem zůstat pozitivní. Věřím, že krušné období brzy překonáme," přeje si Mueller.

Zajímá se i o to, jak se koronavirová krize vyvíjí v Česku. „Mám docela přehled. Pravidelně si píšu a volám s některými spoluhráči z Komety i dalšími přáteli z České republiky. Na Brno myslím každý den. Všem přeju, aby byli zdraví a v bezpečí," vzkazuje.

Mueller pevně věří, že se v dohledné době povede zákeřnou nemoc v Evropě i v Americe porazit. „Kéž bychom mohli co nejdřív začít s pořádnou přípravou na novou sezonu. A v září se snad nový extraligový ročník už rozjede bez jakýchkoliv omezení," uvítal by.

Ve volném čase si nyní občas pouští některé písničky, které zdomácněly v kabině Komety. „Hlavně Sílu starejch vín od skupiny Škwor a Raketou na Mars od Věry Špinarové. Třeba si teď oblíbím i některé další. A taky se snažím trochu se zdokonalit v češtině," prozrazuje Mueller.