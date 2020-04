Obrovská ztráta pro hokejovou extraligu! Kometa uplynulé sezony je na odchodu

Slovenský hokejový útočník Pavol Skalický opouští Mladou Boleslav a míří do Finska.

„Pavol byl v letošní sezoně naším nejlepším hráčem, takže je logické, že o něj byl zájem ze zahraničí. Věděli jsme o tom, v poměrně velkém předstihu jsme se snažili domluvit na nové smlouvě. Udělali jsme maximum, abychom ho udrželi, ale bylo by proti našemu přesvědčení bránit hráči jít za zkušenostmi do zahraničí," říká pro oficiální stránky Mladé Boleslavi její sportovní ředitel Radim Vrbata.

Skalický zamířil do Mladé Boleslavi v roce 2018 z Banské Bystrice, s níž dvakrát po sobě vyhrál slovenský extraligový titul (předtím jej slavil i v roce 2014 s Košicemi). Po první sezoně ve středočeském klubu (23 bodů v 51 zápasech) přišel průlomový uplynulý ročník, v němž za 51 duelů nasázel 18 gólů a přidal 27 asistencí.

„Přejeme mu hodně štěstí, a aby mu to jednou vyšlo třeba i v NHL. Jestli by se jednou chtěl vrátit, rádi ho u nás přivítáme," připomíná Vrbata, že Skalického pozorně sledují i skauti zámořských klubů.

Bruslařský klub naopak podepsal nové smlouvy s jiným útočníkem Davidem Ciencialou (24) a o rok mladším brankářem Janem Růžičkou, kteří podstatnou část minulé sezony museli kvůli zraněním vynechat.

Cienciala přišel do Mladé Boleslavi před rokem poté, co s Třincem vyhrál Masarykův pohár. Za Středočechy ale kvůli zdravotním problémům odehrál jen 15 zápasů a do střeleckých statistik se nezapsal.

I Růžičku limitovalo zranění, konkrétně kolene, kvůli kterému odchytal jen čtyři utkání, to poslední 13. října.

„U Honzy i Davida jsme věřili v jejich průlomové sezony, bohužel oběma sezonu ovlivnilo zranění. Dál věříme v jejich velký potenciál, doufáme, že si smůlu už vybrali a v příští sezoně budou důležitou součástí našeho týmu," prohlásil Vrbata.