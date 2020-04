Růžičkova hradecká čistka. Vybral k sobě na střídačku i obránce se zkušenostmi z NHL

Čtyřiačtyřicetiletý Branda naposledy působil jako asistent u juniorky Slavie a Růžička ho už v Edenu vedl jako hráče. O šest let mladší Kočí nyní trénoval hradeckou juniorku a zahrál si i NHL, kde platil za vyhlášeného bitkaře. „Oba kluci jsou mladí, mají hodně energie a určitě přinesou na náš hokej nový vhled. Pro mě je jedině dobře, že budu mít vedle sebe mladou krev a pro ně je to velká výzva" uvedl 56letý Růžička.

Ze střídačky extraligového týmu tak vedle Tomáše Martince, jenž mužstvo v nedokončené sezoně trénoval společně s Růžičkou a nyní se v Hradci Králové vrací do pozice šéftrenéra mládeže, zmizí i Aleš Krátoška a Petr Svoboda.

„Vláďa Růžička dostal možnost vybrat si nejbližší spolupracovníky čistě podle svého uvážení. Ukázal na Daniela Brandu, kterého potkal už ve Slavii, a Davida Kočího, jenž si už v minulé sezoně osahal hradecké prostředí," řekl generální manažer Aleš Kmoníček

Nový trenérský štáb Mountfieldu bude mít rozdělené role, ale společný cíl „Veškeré činnosti si mezi sebe rozdělíme, takže Dan by měl mít na starost útočníky, David zase obránce. Hodně chceme zapojit do akce i kondičního trenéra Michala Tvrdíka a věřím, že to povede k týmovému úspěchu," připustil Růžička.

Ten by chtěl začít letní přípravu na suchu už 5. května. Hráči budou muset zpočátku zřejmě trénovat v menších skupinkách. „Hodně sázím na kondiční přípravu. Kluci měli poměrně dlouho volno, jsou odpočinutí a potřebují se do toho co nejdříve dostat," dodal Růžička.