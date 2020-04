Toužili jít „na krev" v play off, teď ji Bílí Tygři alespoň darovali. Snadné rozhodnutí, říká dárce Pešán

„V době, kdy Tygři nemohou hrát hokej, chtěli být užiteční jinak a tohle je jedna z možností," vysvětlil Roman Mizera, lékař severočeských hokejistů. Kromě šestice hráčů půl litru krve daroval kromě lékaře i videokouč Aleš Vladyka a bývalý kouč a sportovní ředitel bílých šelem Filip Pešán, dnes svazový šéftrenér.

„Bylo to snadné rozhodnutí, všichni chceme v téhle situaci pomáhat. Pokud je člověk zdravý, měl by nějak přispět. Trochu k tomu respekt mám, ale je to věc, která se mi třeba jednou v životě vrátí zpátky," poznamenal Pešán, rovněž příští reprezentační trenér.

„Šlo to rychle, což mě překvapilo. Měl jsem trochu strach z toho, jak se po odběru budu cítit, ale proběhlo to v pohodě, je mi dobře. Pomohlo mi, že jsem hodně pil a najedl se, abych nebyl na lačno," prozradil útočník Bílých Tygrů Jan Ordoš, jenž krev daroval úplně poprvé v životě.

Vždy jsem chtěl darovat, říká Ordoš

„Vždy jsem ji chtěl darovat, zajímalo mě, jak to probíhá, takže když se tato příležitost naskytla, neváhal jsem," doplnil Ordoš k akci, již inicioval mimo jiné coby dlouholetý dárce krve prezident klubu Petr Syrovátko.

Bílí Tygři již po předčasném ukončení sezony nakupovali pro seniory izolované v karanténě potraviny, obvolávali držitele permanentních vstupenek či se zapojili do charitativního rozvozu roušek po Libereckém kraji. V pondělí po částečném uvolnění vládních opatření v boji proti koronaviru část z nich začala po skupinkách již trénovat.