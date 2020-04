Hokejisté Zlína zahájili suchou přípravu. Už bez Freibergse a Claireauxa

Hokejisté Zlína zahájili suchou přípravu na nový extraligový ročník. Potrvá až do konce června. Poté Berani nastoupí třítýdenní letní dovolenou, po jejím skončení by měli 27. července vyjet poprvé na led.

„Úvodní týden bude ještě hodně individuální. Od příštího pondělí už ale chceme trénovat naplno v menších skupinách po šesti až osmi lidech. To už se bude blížit normálu. Snad se bude epidemiologická situace ohledně nákazy koronavirem dál zlepšovat a budeme se moct co nejdřív připravovat úplně stejně jako v předchozích letech. Včetně třeba fotbálku," přeje si zlínský kouč Robert Svoboda.

V kádru týmu už chybějí dva zahraniční borci. Lotyšský bek Freibergs ani francouzský útočník Claireaux neakceptovali nabízené prodloužení smlouvy. Vedení klubu prozatím nedošlo k dohodě ani s obráncem Buchtou.

✍🏻 | Dvojice juniorů podepsala smlouvy a dostane šanci, získat místo v A-týmu!🤩👍🏻https://t.co/PMCJTxtUZD — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) April 24, 2020

Šanci zabojovat o místo v extraligovém celku naopak dostali mladíci Karafiát, Václavek, Dluhoš, Dobiáš a Suhrada. „Není příliš klubů, které se mohou pochlubit tolika odchovanci v extraligovém týmu. Svědčí to o naší výborné práci s mládeží," tvrdí Svoboda.

V přípravném období si moravské mužstvo naplánovalo osm přátelských duelů. K prvnímu z nich by mělo nastoupit 4. srpna doma proti Vítkovicím. „Je to dostatečný počet zápasů pro to, abychom si stihli vyzkoušet všechny hráče i jejich různé vazby," míní trenér Beranů.