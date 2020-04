Hokejistům Pardubic začala letní příprava, na led vyjedou v červnu

„Již pár týdnů měli kluci plnit i individuální plány, to samé platí i pro dorost a juniory," připomínal po prvním tréninku Mocek skutečnost, že hráči neměli úplné volno ani v průběhu měsíce dubna. Někteří zkušenější hokejisté sice mají své osobní trenéry, kondiční trenér Dynama je ale i s nimi v kontaktu. „Logisticky máme tréninky zvládnuté, tým je rozdělen na tři skupiny, přičemž dvě fungují současně a třetí se přidá později," říká mistr slovenské extraligy s Košicemi.

„Také jsem komunikoval s trenérským štábem, ať už o organizačních věcech, nebo o náplni tréninku," tvrdí Mocek s tím, že program přizpůsobil neobvyklé situaci. „Vládní nařízení nás teď už příliš neomezují, trénujeme ve skupinách po sedmi. Je to sice náročnější z časového hlediska, přínosem je však větší individualizace. Hráče mohu lépe kontrolovat z technického hlediska," uvedl kondiční trenér.

Dynamo pod jeho vedením využívá několika sportovišť, kromě klubové posilovny i atletický ovál Na Olšinkách, Letní stadion, nebo areál Univerzity Pardubice. „Vlastníci sportovišť nám vyšli vstříc, díky tomu je můžeme v omezené kapacitě využívat, za což jim patří velký dík," konstatoval.

Jaký je ovšem plán na další měsíce? „Postup je daný, nejdříve budeme pracovat na objemu, později se dostaneme k síle, rychlosti a výbušnosti," prozradil. Z přípravy zmizí výjezdy na kole a na bruslích. „Nejsem toho fanouškem, vytrvalost bude běžeckého rázu," podotkl bývalý hokejista, který byl před rokem v pozici kondičního trenéra dorostu a juniorů. Letos se však vrátil k pardubickému A-týmu. „Chci, aby tréninky byly funkčně vyvážené, první dva týdny nás čeká objemová fáze, později na ní budeme navazovat."

Úvodní den přípravy proběhl přesně podle jeho představ. „Začali jsme silovou fází, zatím v nižší intenzitě, poté se šli kluci proběhnout v rámci aerobní kondice," konstatoval Mocek. Společně s celým mužstvem také věří v obvyklý začátek sezony. Na ledě se na něj Dynamo začne chystat dříve, než je obvyklé. „Již v červnu bude možnost jít poprvé na led, snad už bychom mohli jít do nějakého kontaktu. I do letní přípravy by bylo dobré, kdyby se mohl hrát fotbal a různé jiné sporty. Jen samotné běhaní totiž pro hráče není moc zábavné," uzavřel Mocek.