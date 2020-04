Hokejový útočník Krenželok po šesti letech končí v Liberci

"Lukáš Krenželok se podílel za posledních pět let na všech úspěších našeho klubu. Stal se výraznou osobností a jedním z nejpevnějších základů naší organizace. Osobně mi bude chybět nejen jako hráč, ale i jako člověk," uvedl v tiskové zprávě klubu sportovní ředitel Liberce Filip Pešán.

V uplynulé sezoně si Krenželok připsal v 51 zápasech 17 bodů za sedm branek a deset asistencí. S Libercem získal v roce 2016 historický titul a v letech 2017 a 2019 stříbro.

"Věřím, že jeho budoucí angažmá bude opět velmi úspěšné. Klub, který ho získá, ještě neví, jakou osobnost si přivádí. Za celou organizaci mu děkuji a přeji mu jen to nejlepší do dalších let," řekl Pešán.

V extralize sehrál Krenželok za Vítkovice, Slavii a Liberec 941 utkání a nasbíral 365 bodů za 164 branek a 201 asistencí. Ve sbírce má i další dvě stříbrné medaile v dresu Vítkovic (2002 a 2010) a bronz v barvách Slavie (2013).