Pardubice budou o vstupu do hokeje dál jednat s Dědkem, který město oslovil bez účasti v tendru

Pardubice poskytly exkluzivitu k vyjednávání o akciovém vstupu do HC Dynamo podnikateli a golfovému promotérovi Petru Dědkovi. Na jednání to dnes schválili zastupitelé. O vstup do extraligového hokejového klubu usiloval také vlastník FK Pardubice a podnikatel Vladimír Pitter, který zastupoval sdružení podnikatelů.